инистърът на правосъдието в правителството на Черна гора Боян Божович обяви, че официална Подгорица скоро ще представи на Хърватия проект на споразумение за границата между двете страни по суша и море, един от шестте останали отворени двустранни въпроса, чието разрешаване съседната страна членка на Европейския съюз вижда като задължение по Глава 31 от преговорите, отнасяща се до външните отношения, пише черногорският вестник "Победа".

В писмо, което изпрати вчера до държавния секретар на Министерството на външните работи и европейските работи на Хърватия Андрея Метелко-Згомбич , той подчерта, че Черна гора не може да приеме едностранното определяне на границата.

"Черна гора е готова за интензивен и конструктивен двустранен диалог, с цел постигане на взаимно приемливо и трайно решение. Черна гора изразява готовността си да подготви и представи в близко бъдеще проект на споразумение за сухопътната и морската граница, което ще бъде предмет на по-нататъшно съгласуване между двете страни, като се вземат предвид интересите и на двете държави", се посочва в писмото.

Какъв е подходът на Черна гора?

Божович уточни още, че ако двете държави не постигнат споразумение, „отговорно решение би било сключването на споразумение за съвместно отнасяне на спора за разграничаване на сушата и морето до взаимно приемлива международна инстанция“. "Подобен подход би осигурил правна сигурност, равенство на страните и трайност на решението. Същевременно, един открит двустранен въпрос не бива да се използва като средство за обуславяне в последната фаза на преговорите за присъединяване. Такъв подход не е в съответствие с духа на европейската интеграция, с принципа на добросъседските отношения или с принципа на равно третиране на страните кандидатки", посочи черногорският министър на правосъдието.

Спорът засяга предимно Превлака, полуостров в далечния юг на Хърватия, разположен на входа на Которския залив. Районът е от голямо стратегическо значение, тъй като е входът към залива, където се намират черногорските пристанища. Хърватия контролира континенталната част на Превлака, но окончателната граница между двете страни, особено по море, все още не е договорена.

От 2002 г. е в сила временно споразумение, което регулира ситуацията по суша и море, но не определя окончателната граница. ОЩЕ: Заради граничен спор: Пленкович заплаши Черна гора