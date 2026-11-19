Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви оставката си на редовното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание днес. Вълчев направи изказване по време на обсъждането в комисията на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 година, внесен от Министерски съвет на 16.11.2026 година.

"Бих искал първо пред народните представители в комисията по културата и медиите да обявя за оставката си като генерален директор на БТА. Ще я внеса с писмено заявление до председателя на Народното събрание заедно с удостоверението за избора ми за вицепрезидент, което Централната избирателна комисия очаквам да ми връчи през следващата седмица", каза Вълчев в началото на изказването си.

"Веднага след изборите обявих, че докато бъда освободен като генерален директор оставам ангажиран с подготовката на бюджета на БТА като ще продължа да отстоявам, че за възнагражденията в БТА, БНТ и БНР трябва да се прилага същият подход, както за учителите, защото огромната отговорност на медиите, като носещи знанието за днешния ден, ги приравнява на училищата", продължи Кирил Вълчев.

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Председателят на парламентарната комисия Антон Кутев (ПГ "Прогресивна България") благодари на Вълчев и каза, че съобщението за оставката му означава, че следва да се задвижи процедурата по избор на нов генерален директор на БТА. По думите на Кутев това ще се случи в началото на идната година, след края на бюджетната процедура.

Какви са заплатите в БТА

Снимка: БГНЕС

Вълчев каза, че средномесечното възнаграждение в БТА, включително допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и допълнителното материално стимулиране, към 31 октомври 2026 г. е 1330 евро. През 2020 г. то е било 695 евро (1360 лева), което представлява увеличение с 88 процента при натрупана инфлация от 41,2 процента за периода. По думите му сектор "Образование" средномесечното възнаграждение към същата дата е 1494 евро при 746 евро (1459 лева) през 2020 г., или увеличение със 100,3 процента.

Затова генералният директор на БТА предлага между двете четения на държавния бюджет да бъде обсъдено увеличение на възнагражденията в БТА, Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Съвета за електронни медии (СЕМ) поне със същия процент като в училищата, а при възможност да започне и поетапното им изравняване. Според него подобен подход заслужават и работещите в други сфери, свързани с просветата и културния живот – библиотеки, музеи, галерии, театри, оркестри и читалища. Той постави и въпроса за необходимостта от системна подкрепа чрез програми за частните медии, особено регионалните и българоезичните медии на българските общности по света.

Предложеният проектобюджет на БТА ще позволи запазването на основните дейности на агенцията, които през последните шест години са били единодушно подкрепяни от девет парламента с общо 20 парламентарни групи, добави той. Свободният достъп до информацията на БТА ще бъде гарантиран. Осигурени са необходимите 600 000 евро за третата вноска по лицензи за информационно-комуникационната инфраструктура. Това ще гарантира използването на лицензиран софтуер в агенцията, за разлика от преди шест години, когато са използвани свободни програмни версии с недостатъци или с неуредени права, каза генералният директор на БТА.

Той посочи, че бюджетът предвижда и необходимото дисково пространство за свободен достъп и съхраняване на информацията. За пет години текстовите новини са се увеличили с 50 процента спрямо 2020 г., а снимковите и видеоматериалите – близо десет пъти.

Създадената през тази година дирекция "БТА Институт" (BTA I) ще започне внедряването на изкуствен интелект в работата на агенцията. За тази дейност ще се търси допълнително финансиране по подпрограма "Медиа" на европейската програма "Творческа Европа". Бюджетът ще осигури и средства за обучения на служителите, отбеляза Вълчев.

Той добави, че ще продължи и социалната подкрепа за служителите. БТА изплаща 1500 евро при раждане на дете на свой служител, както и по 450 евро за служители с деца първокласници, осмокласници и абитуриенти. Предвидени са средства и за допълнителните платени отпуски, въведени през тази година – за рождения ден на служителя, за рождения ден на дете до 14-годишна възраст и допълнителен ден за служителите на ръководни и старши длъжности.

Агенцията ще продължи да получава без допълнителни разходи информация от 53 национални информационни агенции, с които през последните почти шест години са сключени договори за безвъзмезден обмен на информационни материали. Само възможността за безплатно използване на снимки от партньорските агенции спестява на бюджета ориентировъчно 400 000 евро, без да се включват икономиите от абонаменти за текстови емисии, посочи Вълчев.

"Бих искал да благодаря на хората в БТА за ползотворната съвместна работа, с която преобразихме към по-добро Агенцията. Специално благодаря на присъстващите тук заместник генерален директор Евгения Друмева, която по закон ще управлява Агенцията до избора на нов генерален директор, главният секретар Юлия Соколова и директорът на "Финанси" Йоана Петрова. Благодаря и на народните представители за единодушната подкрепа през изминалите 6 години", каза Вълчев.