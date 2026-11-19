Този филм е, колкото и клиширано да звучи, за всеки един човек, който има огромното желание да намали темпоритъма. Да си спомни онзи смисъл, който е усещал в дадени моменти от своя живот.

Това каза актьорът и режисьор Алек Алексиев в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата българо-унгарска филмова продукция "Оста на живота", която тръгна по кината от 13 ноември.

Освен Алек Алексиев, във филма участват световни звезди като Ларс Симонсен и Клайв Ръсел, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски и Марина Сума. Сценарият е на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, с режисьор Атанас Христосков, оператор е Мартин Балкански, а продуценти са Виктор Францес ("Калпатару") и Братя Калинови ("Инвиктъс").

Лентата разказва една магична история за духовното търсене и пътя на човешката душа. Историята неусетно ни приобщава към четиримата мъже, тръгнали към древно светилище, където всеки от тях очаква да узнае съдбата си. Пътуването се превръща в дълбоко вътрешно пътешествие, изпълнено с изпитания, загадъчни срещи и съдбовни избори.

"Този филм е за онези хора, които се лутат малко. За бизнесмените, за онези, които се занимават със строителство, ресторантьорство, с натоварен график и календар, който ги побърква. Защото за едни два часа могат да се откъснат, да открият отговори за себе си и да си напомнят важните, ценните моменти, които трябва да преследват - освен финансовата облага.", сподели актьорът.

Алексиев подчерта, че в живота няма универсална формула, която да работи еднакво за всички. Няма и учител, който просто да предостави готова философия, която човек трябва безусловно да приеме. Понякога най-важната роля на другия е да зададе правилния въпрос. Именно този въпрос може да провокира откриването на отговор, който всъщност вече съществува вътре в самия човек.

Повече за филма - вижте в интервюто.