Лионел Меси може отново да бъде част от националния отбор на Аржентина на Световното първенство през 2030 година, но този път в съвсем различна роля. Селекционерът на световните шампиони от 2022 година Лионел Скалони коментира възможността осемкратният носител на "Златната топка" да се присъедини към треньорския му щаб. Аржентинецът дори се пошегува, че вече има свободно място за своя бивш капитан.

Скалони покани Меси в треньорския щаб на Аржентина

По време на пресконференция преди контролата с Коста Рика специалистът беше попитан дали вижда възможност Меси да се включи в подготовката на националния отбор за следващото световно първенство. "Мисля, че той ще продължи да играе и след 2030 година. Вече се оттегли от националния отбор, но се надявам да продължи кариерата си като футболист толкова дълго, колкото може", заяви Скалони.

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След това селекционерът с усмивка коментира възможността 39-годишната легенда да стане част от неговия екип. "Ако иска да дойде тук, няма никакъв проблем. Сега, когато Валтер Самуел си тръгва...", пошегува се наставникът.

Меси може да получи нова роля в националния отбор

Думите на Скалони идват след решението на дългогодишния му помощник Валтер Самуел да напусне треньорския щаб, за да започне самостоятелна кариера. Самият Скалони наскоро удължи договора си с Аржентина до края на Световното първенство през 2030 година. Така той ще има възможност да води националния отбор на трети пореден Мондиал.

Меси пък сложи край на международната си кариера през есента на 2026 година, но продължава да играе за Интер Маями, с който има договор до декември 2028-а.

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