Joy station, София, ще бъде домакин на юбилейното турне "70 нюанса любов", с което Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцената. На 26 ноември в Joy station една от най-обичаните дами на българската естрада ще покани публиката на музикално пътешествие през най-ярките моменти и емоции от своя творчески път.

Зрителите ще чуят вечните хитове "Топъл дъжд", "Големият кораб минава", "Обещай ми любов", "Обичам те" и още много любими песни. Вдъхновила поколения почитатели, Силвия Кацарова ще представи и композиции от последния си албум, които носят същата енергия и емоционален заряд, с които тя покорява сцената вече пет десетилетия.

Специални гости на концерта ще бъдат Теди Кацарова, Дичо и Кристиян Янкулов, а водещ на събитието е Атанас Стоянов (Наско) от БГ Радио. Вратите отварят в 18:30 ч., а началото на концерта е в 19:00 ч.

Билети можете да откриете онлайн на Eventim.bg и Grabo.bg.