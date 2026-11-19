Българският пилот Никола Цолов може да получи неочаквано предимство в битката за шампионската титла във Формула 2. Основният му конкурент Рафаел Камара е изправен пред изключително трудно решение, което би могло да промени изцяло развоя на сезона. Бразилецът трябва да избере дали да защити лидерската си позиция в последните два кръга от шампионата, или да продължи участието си във Формула 1 с отбора на Хаас.

Рафаел Камара може да пропусне решаващите състезания

Камара вече дебютира във Формула 1 по време на Гран при на Бразилия, след като получи шанс да замени Естебан Окон. Той ще кара за Хаас и този уикенд в Лас Вегас, а от 2027 година ще бъде титулярен пилот на американския тим. Проблемът е, че последните два кръга от Формула 2 в Катар и Абу Даби съвпадат със състезанията от Формула 1. Правилата не позволяват един пилот да участва и в двата шампионата през един и същи уикенд.

Така Камара може да предпочете да натрупа допълнителен опит във Формула 1, вместо да се бори за титлата във Формула 2. "От едната страна е Формула 1 – мечтата на целия ми живот, а от другата е шампионат, за който съм работил усилено през цялата година. Решението определено ще бъде трудно", призна 21-годишният бразилец.

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Никола Цолов дебне само на седем точки зад лидера

Развръзката е особено важна за Никола Цолов, който заема второто място в генералното класиране със 200 точки, само на седем зад Камара. Българския лъв вече има шест победи през сезона и продължава да преследва историческа титла във Формула 2. Ако бразилецът пропусне оставащите състезания, шансовете на Цолов за първото място ще се увеличат значително.

Самият Камара призна, че все още не знае какво ще предприеме. Окончателното решение се очаква след Гран при на Лас Вегас и ще бъде взето след разговори с Хаас и Ферари. При евентуално завръщане на бразилеца във Формула 2 мястото му във Формула 1 може да бъде заето от резервния пилот Рио Хиракава.

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