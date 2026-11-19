"Нашите ответни действия за Кримския мост ще бъдат още по-болезнени за киевския режим от това, което те направиха." Това рече днес руският диктатор Владимир Путин пред журналисти след тристранната среща Си Дзинпин-Доналд Тръмп-Путин в Шънджън, Китай.
Putin: Our response will be much more painful than what Kyiv did to the Crimean Bridge. I want everybody to know that. https://t.co/zWu73VI13R— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
А междувременно ето какво показват сателитните снимки на моста от последните часове, публикувани от телеграм канала "Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩", работещ с публично достъпни данни:
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