Легенда на Ливърпул смята, че Мохамед Салах е избрал прекалено лесен път

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър разкритикува решението на Мохамед Салах да се присъедини към Трабзонспор, твърдейки, че египетският национал все още е твърде добър, за да играе в турската Суперлига. Нападателят сложи край на месеци спекулации, напускайки "Анфийлд" като свободен агент. Салах беше посрещнат от хиляди развълнувани фенове след като пристигна в Турция, но Карагър смята, че египтянинът е допуснал грешка в кариерата си.

Джейми Карагър е мислел, че Салах ще играе в Италия

В интервю за "Football Ramble" бившият защитник на Ливърпул изрази изненадата си, че Мохамед Салах е избрал да се отдалечи от традиционните пет големи първенства в Европа. "Никога не съм вярвал, че ще отиде в Саудитска Арабия, например, защото първо, той е твърде добър за това. Мисля, че може да играе в Серия А. Турция за мен е твърде ниско ниво", обясни Джейми Карагър, който призна, че е очаквал 34-годишният футболист да се насочи към Италия, вместо да се премести в Трабзонспор.

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Мохамед Салах игра почти 10 години за Ливърпул

"Бях убеден, че ще се озове в Милан или Ювентус или някъде в подобен тим, може би заплата му е била проблем. Мислех си, че би искал да играе в наистина престижен клуб", добави Карагър. Мохамед Салах вече пристигна в Трабзон, като беше посрещнат от над 25 000 фенове на турския отбор. Той игра за Ливърпул от 2017 г., като спечели два пъти Висшата лига и веднъж Шампионска лига.

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