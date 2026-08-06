Световен шампион с Испания каза „Да“ на ПСЖ

Нападателят на Барселона и националния отбор на Испания Феран Торес е дал съгласието си да премине в двукратният носител на титлата в Шампионската лига Пари Сен Жермен. Това съобщи каталунският вестник „Спорт“.

Феран Торес може много скоро да смени клубната си принадлежност

🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Ferran Torres has given his final ‘YES’ to PSG. The Parisian club will now ramp up their efforts and try to close the deal before Ferran returns to training with Barça. [@sport] #fcblive 🔴🔵 pic.twitter.com/eJ25eKGVZn — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 6, 2026

Според информациите испанският национал, който вкара победния гол за „Ла Фурия“ във финала на Световното първенство срещу Аржентина, е много близо до изходящ трансфер от Барселона. Както е известно, каталунците търсят заместник и на Роберт Левандовски, като са се насочили към Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Според медията Феран Торес е дал сигнал на ПСЖ, че е заинтересован от преминаването в състава на френския шампион. Това пък позволяв на ръководството на парижкия клуб да ускори преговорите с Барселона за футболиста.

ОЩЕ: Испанският герой Феран Торес е осиновил куче от български приют