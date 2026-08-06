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Световен шампион с Испания каза „Да“ на ПСЖ

06 август 2026, 15:21 часа 1504 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Световен шампион с Испания каза „Да“ на ПСЖ

Нападателят на Барселона и националния отбор на Испания Феран Торес е дал съгласието си да премине в двукратният носител на титлата в Шампионската лига Пари Сен Жермен. Това съобщи каталунският вестник „Спорт“.

Феран Торес може много скоро да смени клубната си принадлежност

Според информациите испанският национал, който вкара победния гол за „Ла Фурия“ във финала на Световното първенство срещу Аржентина, е много близо до изходящ трансфер от Барселона. Както е известно, каталунците търсят заместник и на Роберт Левандовски, като са се насочили към Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Според медията Феран Торес е дал сигнал на ПСЖ, че е заинтересован от преминаването в състава на френския шампион. Това пък позволяв на ръководството на парижкия клуб да ускори преговорите с Барселона за футболиста.

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Барселона ПСЖ Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Феран Торес
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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