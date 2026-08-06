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Мохамед Салах дебютира срещу Мъри Стоилов в Турция?

06 август 2026, 14:32 часа 1341 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Мохамед Салах дебютира срещу Мъри Стоилов в Турция?

Мохамед Салах е последното голямо звездно попълнение, което избра да играе в Суперлигата на Турция. Там той ще се подвизава в носителя на Купата на страната Трабзонспор. Египтянинът се разбра за две години с клуба, като ще получава заплата от 17 милиона евро на година. Той още не е подписал официално договор, но се очаква това да се случи възможно най-скоро. И е напълно възможно суперзвездата да дебютира срещу Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов.

Мохамед Салах ще бъде представен скоро

В Турция се очаква още днес, на 6 август, Мохамед Салах да бъде официално представян като нов играч на Трабзонспор. Освен 17-те милиона, за двете години, които ще играе за турцкия клуб, той ще получава и 20% от всички продадени фланелки с неговото име. Ако всичко мине по план, Мохамед Салах може да бъде наличен за игра още в събота, 8 август, и да запише дебюта си за Трабзонспор.

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Мохамед Салах

Трабзонспор гостува на Гьозтепе

Тогава клубът от Трабзон ще гостува на Гьозтепе в приятелска среща, която ще се проведе на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир. Тази контрола ще бъде специална и по още един параграф. Тя ще се яви като бенефис на капитана на Гьозтепе Исмаил Кьойбашъ. Срещата ще се проведе с начален час 20:00 ч. и ще бъде последна за двата клуба преди началото на редовния сезон на Суперлигата на Турция.

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Станимир Стоилов Трабзонспор Мохамед Салах Гьозтепе Суперлига на Турция
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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