Куп проблеми за съперника на ЦСКА в Лига Европа

След лошото начало на муналия сезон, ЦСКА успя да се вдигне, спечели Купата на България и в момента прави страхотен поход към основната фаза на Лига Европа. "Червените" стигнаха до третия предварителен кръг, където ще срещнат Макаби Тел Авив. Израелският отбор не е лек съперник, като има опит в европейските клубни турнири. Но специално преди мачовете с ЦСКА, Макаби е затрупан от проблеми, които могат да донесат предимство на "армейците".

Макаби Тел Авив има куп проблеми

УЕФА вече отреди Макаби да игаре домакинството си пред празни трибуни и на неутрален терен в Батуми, Грузия, което може да помогне на ЦСКА. Но проблемите за отбора от Тел Авив не спират до тук. Една от звездите на тима - хафът Кристиян Белич, е контузен и ще отсъства от терените около 3 месеца. Друга звезда на тима и най-скъпият играч на Макаби - Рой Ревиво, отказва да играе, тъй като е пред трансфер в Западна Европа и иска да се съсредоточи върху следващата си дестинация.

Още: Макаби Тел Авив – ЦСКА: Кога и къде да гледаме първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа?

Още един защитник няма да играе срещу ЦСКА

Според "Sport5.co.il", Макаби Тел Авив има пореден проблем. За мача с ЦСКА отпада и десния бек Сагив Йехезкел. Той не е тренирал с отбора и със сигурност няма да бъде част от състава на израелския тим срещу "червените" в първия мач от третия предварителен кръг. Така треньорът на Макаби Кени Милър ще трябва да търси решение и за десния фланг на отбраната. Там най-вероятно ще играе Ноам Бен Харош.

Още: Голмайсторът на ЦСКА 1948: Показахме стойностно лице! Пожелавам успех на Левски и на другия ни евроучастник