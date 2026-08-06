Кабинетът "Радев":

Куп проблеми за съперника на ЦСКА в Лига Европа

06 август 2026, 12:04 часа 603 прочитания 0 коментара

След лошото начало на муналия сезон, ЦСКА успя да се вдигне, спечели Купата на България и в момента прави страхотен поход към основната фаза на Лига Европа. "Червените" стигнаха до третия предварителен кръг, където ще срещнат Макаби Тел Авив. Израелският отбор не е лек съперник, като има опит в европейските клубни турнири. Но специално преди мачовете с ЦСКА, Макаби е затрупан от проблеми, които могат да донесат предимство на "армейците".

Макаби Тел Авив има куп проблеми

УЕФА вече отреди Макаби да игаре домакинството си пред празни трибуни и на неутрален терен в Батуми, Грузия, което може да помогне на ЦСКА. Но проблемите за отбора от Тел Авив не спират до тук. Една от звездите на тима - хафът Кристиян Белич, е контузен и ще отсъства от терените около 3 месеца. Друга звезда на тима и най-скъпият играч на Макаби - Рой Ревиво, отказва да играе, тъй като е пред трансфер в Западна Европа и иска да се съсредоточи върху следващата си дестинация.

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ЦСКА - Карабах

Още един защитник няма да играе срещу ЦСКА

Според "Sport5.co.il", Макаби Тел Авив има пореден проблем. За мача с ЦСКА отпада и десния бек Сагив Йехезкел. Той не е тренирал с отбора и със сигурност няма да бъде част от състава на израелския тим срещу "червените" в първия мач от третия предварителен кръг. Така треньорът на Макаби Кени Милър ще трябва да търси решение и за десния фланг на отбраната. Там най-вероятно ще играе Ноам Бен Харош.

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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