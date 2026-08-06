Емил Костадинов: "Играем добър футбол, трябва да успеем"

ЦСКА 1948 изненада своя съперник в третия предварителен кръг за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" стигнаха до равенство в гостуването си на Панатинайкос, чийто състав е над 5 пъти по-скъп от този на българския вицешампион. По повода говори спортният директор на ЦСКА 1948 - легендата Емил Костадинов. Той отбеляза добрата игра на "червените" и подчерта, че отборът трябва да стигне до успех.

Емил Костадинов: "Доказахме, че сме равностойни"

Ето какво каза Емил Костадинов: "Имахме добри шансове и да победим, но във втория мач трябва да направим така, че да успеем. Доказахме, че сме равностойни и играем добър футбол. Панатинайкос има много добри играчи и шансовете са еднакви". ЦСКА 1948 допсуна първи гол в срещата с Панатинайкос, но успя да изравни само 10 минути по-късно. Адриано Ягушич откри резултата за "детелините" в 21-вата минута, а в 31-вата Георги Русев изравни. До края на срещата ЦСКА 1948 можеше и да обърне резултта в своя полза, но няколко пропуска и една греда оставиха срещата без победител.

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Реваншът ще се изиграе на Националния стадион

Реваншът ще се изиграе на 11 август, вторник, от 20:30 ч. в София, на Националния стадион "Васил Левски". Обикновено отборите, които са домакини в реванша имат по-голямо предимство в директите елиминационни мачове, така че ЦСКА 1948 има всички шансове да продължи напред към плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

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