Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Емил Костадинов: "Играем добър футбол, трябва да успеем"

06 август 2026, 13:41 часа 1222 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 изненада своя съперник в третия предварителен кръг за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" стигнаха до равенство в гостуването си на Панатинайкос, чийто състав е над 5 пъти по-скъп от този на българския вицешампион. По повода говори спортният директор на ЦСКА 1948 - легендата Емил Костадинов. Той отбеляза добрата игра на "червените" и подчерта, че отборът трябва да стигне до успех.

Емил Костадинов: "Доказахме, че сме равностойни"

Ето какво каза Емил Костадинов: "Имахме добри шансове и да победим, но във втория мач трябва да направим така, че да успеем. Доказахме, че сме равностойни и играем добър футбол. Панатинайкос има много добри играчи и шансовете са еднакви". ЦСКА 1948 допсуна първи гол в срещата с Панатинайкос, но успя да изравни само 10 минути по-късно. Адриано Ягушич откри резултата за "детелините" в 21-вата минута, а в 31-вата Георги Русев изравни. До края на срещата ЦСКА 1948 можеше и да обърне резултта в своя полза, но няколко пропуска и една греда оставиха срещата без победител.

Още: Треньорът на ПАО след хикса с ЦСКА 1948: Отиваме в България, за да спечелим!

Панатинайкос - ЦСКА 1948

Реваншът ще се изиграе на Националния стадион

Реваншът ще се изиграе на 11 август, вторник, от 20:30 ч. в София, на Националния стадион "Васил Левски". Обикновено отборите, които са домакини в реванша имат по-голямо предимство в директите елиминационни мачове, така че ЦСКА 1948 има всички шансове да продължи напред към плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

Още: Голмайсторът на ЦСКА 1948: Показахме стойностно лице! Пожелавам успех на Левски и на другия ни евроучастник

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Емил Костадинов Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес