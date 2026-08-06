Инфантино опитал да „подкупи“ Мароко с обещание за финал на Мондиал 2030

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е предложил на Мароко правата за приемане на финала на Световното първенство през 2030 година в замяна на пълна подкрепа от страна на местната федерация. Това съобщи вестник „The Times“.

Шефът на ФИФА е поискал пълна подкрепа от мароканската федерация

🔺EXCLUSIVE



Gianni Infantino offers Morocco World Cup final in exchange for support



Fifa president is trying to persuade countries to issue statements of endorsement as pressure builds on him to resign



✍️ @martynziegler



https://t.co/mIqneURiqx — Times Sport (@TimesSport) August 5, 2026

Както е известно, швейцарецът е под огромно напрежение, след като няколко футболни асоциации оттеглиха подкрепата си за него след плана за продажба на част от дяловете на Световното първенство на външни инвеститори. Първо Уелс официално се разграничи от Инфантино в понеделник, а след това същото сториха Швеция и Сърбия. Очаква се това да направи и Англия.

Инфантино свика извънредна среща на върха в Рабат в сряда, която продължи над седем часа. След нея той остана на шефския пост в Международната централа. Според журналиста от „The Times“ Мартин Зиглър обаче Инфантино е предложил на Мароко – един от най-верните му сподвижници по време на 10-годишното управление на ФИФА, правата за домакинство на финала на Мондиал 2030, което ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко. В замяна обаче той иска публична подкрепа от мароканците подобно на тази на Индонезия от вторник.

През юни президентът на Испанската ФА Рафаел Лусан заяви пред „AS“, че няма никакво съмнение, че Испания трябва да приеме финала на Световното в изданието, което отбелязва 100 години от първия Мондиал.

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