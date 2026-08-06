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Шаби Алонсо намери решене на хроничен проблем в Челси срещу 60 милиона евро

06 август 2026, 12:30 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шаби Алонсо намери решене на хроничен проблем в Челси срещу 60 милиона евро

През последните сезони Челси има много проблеми, като въпреки многото пари, които дава за трансфери, не успява да спечели някой от най-големите трофеи. Да, "сините" взеха Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, но сякаш не могат да намерят правилните футболисти, с които да атакуват Висшата лига или Шампионска лига. Според медиите на Острова сега новият мениджър на Челси Шаби Алонсо е набелязал играч, с когото да промени това - вратарят на Порто Диого Коща.

Челси има проблем с вратарите

Без никакво съмнение в послендите години Челси не може да си намери правилния човек, който да застане под рамката на вратата. След напускането на Тибо Куртоа да пазят се редуваха Кепа, Санчес, та дори и Филип Йоргенсен, но нито един от тях не се наложи като стабилен титулярен страж. Шаби Алонсо идентифицира проблема на вратарския пост като един от най-големите на "Стамфорд Брижд" и иска да бъде поправен на всяка цена.

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Диого Коща

Откупната клауза на Диого Коща е 60 милиона евро

Това ще се склучи с привличането на Диого Коща от Порто. В Челси са готови да покрият откупната му клауза, което е в размер на 60 милиона евро. Освен с добрите си изяви под рамката на вратата, Коща се е доказал и с играта си с крака, което е важно за модерните вратари. Стражът е показал високото си ниво както на клубно, така и на национално ниво с Португалия. Друго силно качество на Диого Коща е способността му да хваща дузпи. До този момент от Челси са похарчили над 300 милиона евро за нови трансфери.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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