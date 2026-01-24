Спорт:

Пропадането на Ливърпул във Висшата лига продължава! Мърсисайдци рухнаха в 95-ата минута срещу Борнемут

24 януари 2026, 21:35 часа 686 прочитания 0 коментара
Ливърпул допусна драматична загуба с 2:3 при визитата си на Борнемут в двубой от 23-тия кръг на Висшата лига и записа пети пореден мач без успех в английския елит. Мърсисайдци наваксаха изоставане от два гола, но се сгромолясаха в 95-ата минута. Дълго хвърляне от тъч предизвика суматоха в наказателното поле, където най-съобразителен се оказа Амин Адли, който взриви "Виталити". Така мърсисайдци са с 36 точки на четвъртото място в класирането, докато „черешките“ заемат 13-ата позиция с 30.

Пети мач без победа за Ливърпул във Висшата лига

Възпитаниците на Арне Слот доминираха в началото. Салах и Виртц опропастиха добри шансове в първия четвърт час. В средата на полувремето "черешките" отговориха по най-добрия начин. Еванилсон се възползва от грешна преценка на Ван Дайк и откри резултата. Малко по-късно отново нидерландският централен защитник бе големият виновник за гостите.

Ван Дайк покри засадата при пас на Хил към Алекс Хименес, който преодоля Алисон с диагонален изстрел. До почивката Ливърпул вдигна темпото, а Върджил ван Дайк изкупи греха си. Бранителят засече центриранне на Собослай от корнер за 2:1. След почивката мърсисайдци имаха териториално предимство, но трудно създаваха положения. В 80-ата минута за пореден път Доминик Собослай блесна. Унгарецът получи късо подаване от Салах при изпълнение на пряк свободен удар, за да прати топката неспасяемо във вратата за 2:2.

Това отвори мача, който стана изключително динамичен. Еванилсон и Виртц пропуснаха по едно 100%-ово положение за двата отбора, за да се стигне до 95-ата минута. Дълго хвърлен тъч предизвика суматоха, от която герой излезе Адли, разписвайки се за крайното 3:2.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
