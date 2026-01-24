Лайфстайл:

Сити се върна на пътя на победите във Висшата лига, Тотнъм вкара в 90', но пак сгафи (Резултати)

24 януари 2026, 18:58 часа 393 прочитания 0 коментара
Манчестър Сити прекрати серията си от 4 поредни мача без успех във Висшата лига. В среща от 23-тия кръг на английското първенство "гражданите" надделяха с 2:0 у дома над Уулвърхамтпън. Омар Мармуш изведе рано-рано своя тим напред в резултата. В края на първата част Антоан Семеньо удвои преднината на Сити с дебютния си гол за отбора в Премиър лийг. Момчетата на Пеп Гуардиола събраха 46 точки на второто място - на 4 от лидера Арсенал, който е с двубой по-малко. Уулвс остават на дъното с 8 пункта.

Сити победи Уулвс

В четвъртата минута новото попълнение Марк Геи предизвика намесата на Жозе Са. 180 секунди по-късно Мармуш засече страхотно центриране на Матеуш Нунеш за 1:0. След изтичането на половин час ВАР дълго преразглежда ситуация за евентуално дузпа за "гражданите", но такава не бе отсъдена. В добавеното време на първата част топката стигна до Семеньо, който майторски си освободи пространство, за да удвои аванса на тима си.

След почивката темпото поспадна. В 78-ата минута Антоан Семеньо беше много близо до своя втори гол в мача, но страховитият му удар с левия крак срещна гредата. До края на мача и Москера бе спрян от гредата.

Тотнъм се измъкна от загуба срещу Бърнли

Междувременно Тотнъм продължи лошото си представяне в английския елит, но поне стигна до точка в края. "Шпорите" завършиха 2:2 при визитата си на Бърнли. Мики ван де Вен откри резултата в 38-ата минута. Аксел Туанзебе обаче изравни до почивката. Четвърт час преди да изтече редовното време появилият се от скамейката Фостър осъществи пълен обрат. В 90-ата минута централният защитник Ромеро се разписа и донесе точката на Тотнъм. Отборът на Томас Франк е 13-и с 28 точки. Бърнли се намира на 19-о място с 15 точки.

Резултати от Висшата лига

Уест Хям - Съндърланд 3:1

Бърнли - Тотнъм 2:2

Фулъм - Брайтън 2:1

Манчестър Сити - Уулвърхямптън 2:0

