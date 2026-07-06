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Румен Радев се среща с Реджеп Тайип Ердоган днес

06 юли 2026, 13:10 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Румен Радев се среща с Реджеп Тайип Ердоган днес

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе“. Акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Още: Радев си намери голям съюзник в ЕС срещу санкциите за руския патриарх

Спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО, която започва утре в Анкара, Турция, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано днес в коментар на снощните масирани руски удари по Украйна. Още: Протестът срещу Румен Радев излиза в лятна почивка

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НАТО Реджеп Тайип Ердоган среща Румен Радев
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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