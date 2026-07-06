"Не можем да "vibe-кодираме" бъдещето на човечеството": Гутереш призова за правила за ИИ

Изкуственият интелект (ИИ) се развива с по-бързи темпове, отколкото човечеството може да се приспособи. Това предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутереш и призова за създаване на глобално съгласувани правила, които да ограничат потенциалните рискове — особено за децата. "Технология, която може да преобрази икономиките, да промени света на труда, да влияе на изборния процес и на баланса на сигурността, навлиза с темпове, които никой — дори хората, които я създават — не може да поддържат", каза Гутереш пред участниците в първия глобален правителствен форум за изкуствен интелект в Женева.

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"Иновациите се нуждаят от предпазни мерки. Ако ИИ е мощен, той трябва да бъде управляван", добави генералният секретар на ООН.

Гутереш призова международната общност да се обедини около създаването на глобално управление на изкуствения интелект, което да бъде "обмислено и организирано", за да не се импровизира с "бъдещето на човечеството".

"Изборът, пред който сме изправени, не е между сляпо доверие в ИИ и страх от него. Изборът е между добре планирано и организирано управление и хаотично развитие, оставено на случайността", предупреди Антониу Гутереш в речта си при откриването на първия Световен диалог за управлението на ИИ в Женева.

"Vibe‑coding (създаване на код от хора без техническа подготовка) може да върши чудеса, но… не може да vibe‑кодираме бъдещето на човечеството", добави той.

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Целта на двудневния първи Глобален диалог на ООН за управление на ИИ не е да се изготви договор, а да се обсъди как да се създадат правила, които да ограничат потенциалните вреди от ИИ и същевременно да се използват неговите предимства.

Делегатите ще разгледат доклад на независим научен панел от 40 експерти, подкрепен от ООН, който ще представи резултатите от първата глобална независима научна оценка на ИИ. По-обширен доклад се очаква догодина, наред с втора глобална среща в Ню Йорк.