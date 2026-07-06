Григор Димитров - Артър Фери НА ЖИВО: Остават броени часове до 1/8-финалния сблъсък на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу британеца Артър Фери в битка за място на 1/4-финалите на Уимбълдън. Първата ни ракета се представя много стабилно до момента, въпреки трудностите от началото на годината. Бившият №3 записа три страхотни победи на "свещената трева" и се надява да продължи серията си и срещу Фери. Британецът, от другата страна, също направи добро впечатление в първите три кръга. Той е последният останал представител на домакините и също ще се опита да стигне възможно най-далеч.

НА ЖИВО: Димитров - Фери

Сега двамата, които участват в основната фаза с "уайлд кард", се изправят един срещу друг на 1/8-финалите. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен, а вие може да проследите всеки един момент от него тук. Очаква се срещата да започне не по-рано от 16:40 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена по HBO Max, а има голяма вероятност да попадне и в ефира на Eurosport. Ако нямате възможност да гледате, то може да проследите развоя на двубоя на живо тук.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

Григор Димитров стартира участието си на "свещената трева" с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. Във втория кръг от надпреварата той срещна Якуб Меншик, срещу когото нямаше победа до момента. Българинът успя да преодолее някои трудни моменти в мача и изигра страхотни втори и трети сет, за да се поздрави с крайния успех. Следващият му съперник бе Матео Беретини. Димитров започна много силно и поведе с 2:0 сета, но позволи да бъде изравнен. В решителната част той показа характер и елиминира италианеца, за да продължи напред към 1/8-финалите. Артър Фери пък победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс в първите си три мача.

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