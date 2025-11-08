Край! Серията на Байерн от 16 поредни победи приключи

Любопитно:

Серията на Байерн Мюнхен от 16 поредни победи от началото на сезона бе спряна от тима на Унион Берлин. На стадион "Старото лесничейство" в германската столица двата отбора завършиха 2:2, а гостите от Мюнхен избегнаха поражението с гол в добавеното време на англичанина Хари Кейн, предаде БТА.

Данило Духи даде аванс на Унион в 27-мата минута, след като четвърт час преди това друг гол на домакините бе отменен заради засада. В 38-мата минута Байерн изравни след зрелищно изпълнение на Луис Диас. Колумбиецът достигна с шпагат подаване по земя на самата аутлиния, преодоля съперников футболист и от практически нулев ъгъл реализира с топовен изстрел с десния крак.

През второто полувреме обаче Байерн не успя да наложи очаквания натиск и това позволи на Унион да поведе отново, като точен за втори път бе Духи в 83-тата минута. До края гостите пренесоха играта изцяло в полето на столичани и в 93-тата минута Хари Кейн вкара с глава 13-ия си шампионатен гол за крайното 2:2.

След първата грешка за сезона Байерн е с 28 точки начело от възможни 30. Баварците дори увеличиха аванса си пред намиращия се на второ място РБ Лайпциг, който допусна поражение с 1:3 при визитата си на Хофенхайм. Грешка допусна и третият Борусия Дортмунд, който стигна само до 1:1 при гостуването си на новака Хамбургер ШФ. С този резултат Дортмунд остава на седем точки зад лидера Байерн, но се доближи само на една зад втория РБ Лайпциг.

Най-категоричен в представянето си бе тимът на Байер Леверкузен, който надделя с 6:0 над гостуващия Хайденхайм и закотви съперника си на последното 18-о място в класирането. Байер Леверкузен е на четвърто място в таблицата с 20 точки, на точка пред петия Хофенхайм.

