Край! Серията на Байерн от 16 поредни победи приключи

Серията на Байерн Мюнхен от 16 поредни победи от началото на сезона бе спряна от тима на Унион Берлин. На стадион "Старото лесничейство" в германската столица двата отбора завършиха 2:2, а гостите от Мюнхен избегнаха поражението с гол в добавеното време на англичанина Хари Кейн, предаде БТА.

Байерн сгреши при визитата си на Унион Берлин

Данило Духи даде аванс на Унион в 27-мата минута, след като четвърт час преди това друг гол на домакините бе отменен заради засада. В 38-мата минута Байерн изравни след зрелищно изпълнение на Луис Диас. Колумбиецът достигна с шпагат подаване по земя на самата аутлиния, преодоля съперников футболист и от практически нулев ъгъл реализира с топовен изстрел с десния крак.

През второто полувреме обаче Байерн не успя да наложи очаквания натиск и това позволи на Унион да поведе отново, като точен за втори път бе Духи в 83-тата минута. До края гостите пренесоха играта изцяло в полето на столичани и в 93-тата минута Хари Кейн вкара с глава 13-ия си шампионатен гол за крайното 2:2.

След първата грешка за сезона Байерн е с 28 точки начело от възможни 30. Баварците дори увеличиха аванса си пред намиращия се на второ място РБ Лайпциг, който допусна поражение с 1:3 при визитата си на Хофенхайм. Грешка допусна и третият Борусия Дортмунд, който стигна само до 1:1 при гостуването си на новака Хамбургер ШФ. С този резултат Дортмунд остава на седем точки зад лидера Байерн, но се доближи само на една зад втория РБ Лайпциг.

Най-категоричен в представянето си бе тимът на Байер Леверкузен, който надделя с 6:0 над гостуващия Хайденхайм и закотви съперника си на последното 18-о място в класирането. Байер Леверкузен е на четвърто място в таблицата с 20 точки, на точка пред петия Хофенхайм.

