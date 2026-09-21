"Не позволяват на Реал Мадрид да играе, преди го прикриваха, вече не"

Недоволствата около съдийската бригада, която води дербито на столицата на Испания между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид от страна на "белите" продължават. "Кралете" загубиха гостуването си на "Уанда Метрополитано" с 1:2, като централният им защитник Дийн Хаусен получи червен картон. Според всеобщото мнение футболистът на "дюшекчиите" Канг-Ин Лий трябваше да бъде изгонен за друга ситуация, но това така и не се случи. От телевизията на Реал Мадрид излязоха с остра позиция по случая.

"Преди се опитваха да го прикриват, но вече не"

Ето какво написаха от Реал Мадрид ТВ: "Не знаем какво щеше да се случи, ако Атлетико беше останал с девет души. Това е просто отвратително. Не им пука, че Ла Лига на Тебас е затънала в мръсотия. Кара те да искаш да станеш и да напуснеш Ла Лига. Преди се опитваха да го прикриват, но вече не. Преди няколко седмици Ортис Ариас се държеше приятелски с играчите на Барса, а ето какво се случва днес. Това, което става през този сезон, е капка, която прелива чашата.

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"Не позволяват на Реал Мадрид да играе"

Остава само да издадат циркулярно писмо, което да позволява на противниците на Реал Мадрид да излизат на терена с револвер. Има двоен стандарт спрямо Реал Мадрид. Не позволяват на Реал Мадрид да играе при равни условия. Като се има предвид как протече съдийството, съмнявам се, че в другото наказателно поле щяха да изгонят играч на Атлетико Мадрид, както го направиха с Хаусен. Съдията е приятел на Ямал, загубихме заради него. Футболният дебат няма смисъл".

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