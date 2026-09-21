Сериозна подкрепа: Германска легенда поздрави Юрген Клоп за дискусионното му решение

Решението на германския селекционер Юрген Клоп да разполага с два различни състава, включващи общо 44 футболисти, за първите си четири международни мача начело на отбора, предизвика похвали от бившия капитан на Германия Лотар Матеуес, който стана световен шампион през 1990 г. Тимът се събира днес, на 21 септември, на базата в Херцогенаурах, а Клоп вече планира как да извлече максимума от двете групи по 22-ма играчи за следващите четири мача от Лигата на нациите, докато изгражда наново представителния състав на страната преди Евро 2028.

"Напълно логично да има два състава"

"Смятам, че идеята да повика 44 футболисти е чудесна", коментира Матеус цитиран от агенция "Reuters" и продължи: "Става въпрос не само за самите номинации, но и за идеята за два състава. При положение, че предстоят четири мача в рамките на 9 или 10 дни, а първенствата и европейските клубни турнири вече са в ход, е напълно логично да има два състава. Просто отлично". Общият състав на Германия за откриващия мач от Лигата на нациите срещу Нидерландия в Амстердам в четвъртък и срещу Гърция в Аугсбург в неделя включва Джамал Мусиала и капитана Йозуа Кимих, но те няма да участват в домакинския двубои срещу Сърбия и при гостуването на Гърция.

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"Не бива да мислим за Евро 2028 още от септември"

Докато Юрген Клоп се надява да събере ценна информация, играчите също ще спечелят, тъй като ще отсъстват по-кратко от клубовете си и ще имат по-лека програма в разгара на клубния сезон. "Интересна идея от негова страна - да има два различни отбора за четири мача. Първо трябва да ти хрумне подобно нещо. Харесва ми. Знам, че той отдавна е мислил по въпроса. Имам много добро усещание относно назначението на Юрген. Не бива да мислим за Евро 2028 още от септември. Има възможност за експерименти", заяви и вицепрезидентът на Германския футболен съюз Ханс-Йоахим Вацке, който също демонстрира одобрение за решението.

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