Килиан Мбапе: "Могат да говорят, ние трябва да върнем титлите в Реал Мадрид"

Голямата звезда и голмайстор на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори пред авторитетното испанско издание "Ас". Това се случи след загубата на "кралете" от градския съперник Атлетико Мадрид с 1:2. "Белите" получиха червен картон в срещата, а голяма част от общността около и в клуба заяви, че именно съдиите са били с голям принос за загубата. Мбапе реши да не коментира съдиите, но заяви, че той и съотборниците му трябва да върнат титлите в Реал Мадрид.

Килиан Мбапе: "Никога не съм бил такъв футболист"

Ето какво каза Килиан Мбапе по повод съдийдтвото в дербито на Мадрд: "Мисля, че никога не съм бил играч, който говори много за съдията. Няма да започвам сега. Имам си мнение, но ще го запазя за себе си. Никога не съм бил такъв футболист и няма да се променям. Реферът е човек, той прави грешки, които бяха грешки, но не искам да навлизам в това".

Още: "Не позволяват на Реал Мадрид да играе, преди го прикриваха, вече не"

"Ние трябва да направим повече"

Мбапе сподели, че срещата с Атлетико Мадрид е била трудна: "Да, да, стъпка назад. Беше много трудно, искахме да победим и знаехме какъв мач ни очаква. Но отборът даде всичко от себе си и продължаваме напред, защото сезонът е много дълъг и трябва да останем на правилния път". Френската суперзвезда е на мнение, че играчите на Реал Мадрид трябва да продължат уверено: "Да, да, трябва да работим и да правим повече. Другите могат да говорят, но ние трябва да направим повече и да работим, за да върнем ентусиазма в Реал Мадрид и да се върнат титлите".

Още: Кошмар за Реал Мадрид: Капитанът на "кралете" е с тежка контузия