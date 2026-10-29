Най-важните новини за деня: 29 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 октомври 2026 г.

УДАРЕНИЯТ ОТ ДРОНОВЕ КОНТЕЙНЕРОВОЗ НЕДАЛЕЧ ОТ КАЛИАКРА Е ПОТЪНАЛ

"Има неприятна новина - търговският кораб, който беше ударен от дронове край нос Калиакра, е потънал в Черно море около полунощ. Оттук нататък би следвало да се изследва от компетентните институции дали има замърсяване в района". Това заяви пред bTV областният управител на Варна Марио Смърков. Още: Близо 20 контейнера от ударения край Калиакра кораб плават в морето: Какъв товар е имало на борда му?

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВЪВ ВОЙНА: НАЧАЛНИКЪТ НА ОТБРАНАТА С ПОЛОВИН УСТА ПРИЗНА, ЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА СПРЕМ МОРСКИ ДРОНОВЕ

Вчерашните морски дронове, които удариха контейнеровози край нос Калиакра в Черни море, дойдоха от изток. Предстои анализ и точна информация, ако може да се даде такава за произхода на дроновете. Атаките дойдоха от източно направление. Това заяви началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов пред bTV след конкретни въпроси Русия ли носи отговорност за случилото се. Още: Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал

"ВОЙНАТА ДОЙДЕ ДО НАШИТЕ БРЕГОВЕ": АЛЕКСАНДЪР СИМОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Какво трябваше да направи властта в тази ситуация? Питам съвсем нормално, не се опитвам да иронизирам никого. Вдигат голям шум и казват "Повече никакви дронове няма да допускаме, руснаците трябва да спрат."? Това ще ги спре ли? Истината е, че тази война не зависи от нас.

НОВИ ДАННИ: ИНАТЪТ НА УКРАИНЦИТЕ ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ ПУТИН НЕ СЕ ПРЕКЪРШВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма никаква промяна – огромно мнозинство украинци казват, че дори Русия да успее да спре за по-продължително време тока и водата в страната с постоянните си бомбардировки и въздушни удари, то Украйна не трябва да спира да се съпротивлява и да се бие. Това сочат нови данни от социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). Изследването е направено в периода 16-25 октомври, в него са участвали 828 респонденти, избрани на случаен принцип – интервютата са правени по телефона.

ОТКРИТАТА ВРАЖДЕБНОСТ НА МЪСК КЪМ УКРАЙНА И ДРЕБНИЯТ ШРИФТ В ДОГОВОРИТЕ ЗА STARLINK

За промяната в отношението на милиардера Илон Мъск към Украйна от щедра подкрепа към откровена враждебност говорят американски и украински чиновници, военни, производители на дронове и експерти по Starlink пред The Atlantic.

"НЯМА КАК ДА НЕ СМЕ СЪПРИЧАСТНИ С ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЛУЧВА ОКОЛО НАС": ГРИША ГЕОРГИЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Вторият албум се случи много спонтанно, но самият процес на записване и обработка отне време. Поради финансови причини, въпреки подкрепата от НФК. Но сме много доволни. Тук говоря в множествено число, защото първият албум е соло акт.

ЙОТОВА Е ПОМИЛВАЛА ОСЪДЕН НА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ЗА ДВЕ УБИЙСТВА И ГРАБЕЖ

Действащият президент Илияна Йотова е помилвала мъж, осъден на доживотен затвор без право на замяна за грабеж, придружен с две убийства. През юни 2018 г., когато е била вицепрезидент, тя е заменила наказанието му с 30 години лишаване от свобода. Така му е дала възможност да поиска условно предсрочно освобождаване, а през 2019 г. мъжът вече е бил на свобода след решение на съда. За случая първо съобщи сайтът Taralej.bg.

283 ХИЛ. ЕВРО ОТИДОХА ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИ С ПОВЕЧЕ ПОДПИСИ, ОТКОЛКОТО ГЛАСОВЕ

Дванадесет от общо 14 кандидат-президентски двойки, подкрепени от инициативни комитети, са получили по-малко гласове на президентските избори на 25 октомври 2026 г., отколкото са подписите, събрани за регистрацията им. В същото време за медийното им представяне са договорени общо 283 301 евро публични средства. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) за разпределението и използването на средствата за медийни пакети в предизборната кампания.

МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ ПРЕД ACTUALNO: КОНКРЕТИКА КОЙ КАКВО Е ПЛАЩАЛ ЗА ПЪТИЩА И КАКВО СЕ ПРАВИ СЕГА (ВИДЕО)

Правим система за актуална информация на трафика в реално време - къде има задръствания, къде има катастрофи. Това бяха усилия през последните месеци. Проблемът обаче е, че ги няма пътищата, няма ги и магистралите. Най-важното, което правим, е да увеличим проектанта готовност на всички магистрали.

ВОЕННА МОЩ НА ХАРТИЯ, БЕЗСИЛИЕ НА БОЙНОТО ПОЛЕ: КАКВО СЕ СЛУЧВА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ?

Регионът на Персийския залив е в състояние на сътресение. Саудитска Арабия – държава, която в продължение на десетилетия доминираше в региона, използвайки петролното си богатство, за да привлича вниманието и често да изисква подчинението на половината свят – се клати из основи. Загиват цивилни, американският персонал се евакуира. Основните летища периодично затварят врати заради ракетни атаки от страна на хутите. Богатите бягат, кой както може, а поклонниците от чужбина се въздържат от посещения.

ЕРАТА “ЛАГАРД“ В ЕЦБ СВЪРШВА 9 МЕСЕЦА ПРЕДСРОЧНО

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си на 7 февруари 2027 г. - близо девет месеца преди изтичането на мандата ѝ в края на октомври, съобщи ЕЦБ. Лагард е уведомила Управителния съвет на банката и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за решението си. Нейният наследник ще бъде назначен от Европейския съвет съгласно процедурата, предвидена в договорите на ЕС. Коща заяви, че процедурата за избор на нов председател на ЕЦБ започва незабавно. “По време на глобална пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения тя осигури стабилно и решително ръководство, допринасяйки за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната“, заяви председателят на Европейския съвет, цитиран от АФП и БГНЕС. Още: Кристин Лагард напуска предсрочно ЕЦБ?