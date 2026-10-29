Гюров към Йотова: Вие обадихте ли се на Путин? Той вдигна ли ви?

Андрей Гюров отправи остри критики към Илияна Йотова за позицията ѝ по въпросите на сигурността в Черно море по време на президентския дебат по БНТ. Той обвини досегашния държавен глава в политика на снишаване и постави въпроса дали тя е търсила директен контакт с руския диктатор Владимир Путин за прекратяване на войната.

"Черно море стана по-несигурно от Персийския залив. Това е резултатът от политиката на снишаване. Когато цената на нападението стане прекалено висока, чак тогава агресорът ще спре своите нападения. Вие обадихте ли се на Путин да го помолите да спре войната? Той вдигна ли ви?", попита Гюров.

Спор за сигурността в Черно море

Темата за безопасността в Черно море беше сред основните точки на сблъсък между двамата кандидати. По-рано в дебата Йотова заяви, че е поставила въпроса за сигурността на корабоплаването пред ООН и е получила поздравления от други държавни лидери. Като пример за действията си тя посочи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

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Йотова предложи и среща между шестте черноморски държави, на която да бъде договорен мораториум върху бойните действия в региона.

Гюров обаче я обвини, че се е разграничила от резолюция на ООН за прекратяване на военните действия. Йотова възрази, че не е ставало дума за резолюция.

Кандидатът за президент отхвърли и оценката, че предприетите действия са достатъчни. Според него КСНС е бил свикан твърде късно, а България е трябвало ясно да назове заплахата и да се присъедини към европейските системи за защита от дронове и ракети.

Йотова отговори, че това твърдение не отговаря на истината, тъй като правителството е присъединило България към европейската програма за защита от дронове.