Пак бих предложила Гюров за премиер, обяви Йотова

Кандидат-президентът Илияна Йотова заяви, че ако трябва отново да избира служебен министър-председател измежду възможните кандидати, пак би се спряла на Андрей Гюров. Двамата коментираха решението за назначаването му, отношенията помежду си и необходимостта от промени в конституционните правомощия на президента.

"Ако трябва да влезем в машина на времето - да. Да, аз нямах друг избор. Половината от другите предложения не ставаха. От останалите, да, аз избрах г-н Гюров", заяви Йотова.

Гюров от своя страна отбеляза, че сред възможните кандидати в т.нар. домова книга е имало и хора, назначавани от президентската институция. По думите му липсата на подходящи варианти е довела до ситуацията, в която се е наложило да поеме отговорността за служебното правителство. Следете дебата НА ЖИВО ТУК.

"Да, аз мога да поема отговорност, за краткия мандат успяхме да проведем честни избори", посочи той.

Йотова заяви, че доверието между тях е било нарушено след подписването на споразумението в Киев. Гюров обаче определи работата на служебния кабинет като успешна.

"За мен това бяха 78 дни, които бяха изключително успешни. Няма разочарование", каза той.

Гюров: Президентът не може да замести изпълнителната власт

Двамата обсъдиха и въпроса дали са необходими промени в конституцията, които да засегнат правомощията на държавния глава.

Според Гюров основният принцип трябва да бъде запазването на контрола и баланса между властите. Той даде за пример договора с турската компания "Боташ", като заяви, че проблемът е възникнал в ситуация, при която един човек е контролирал цялата власт.

"В конституцията трябва да има контрол и баланс - видя се какво стана със споразумението за Боташ, когато един човек контролираше цялата власт. Няма нужда от повече правомощия за президента. Той не може да замести изпълнителната власт, а трябва да не позволява самозабравяне на изпълнителната власт", коментира Гюров. Още: Атаките в Черно море, войната в Украйна и подкрепа от Пеевски: Дебатът Йотова - Гюров (НА ЖИВО)

Йотова отговори, че договорът с "Боташ" е бил решение на служебно правителство, като направи паралел със споразумението, подписано от Гюров в Киев.

"Боташ е решение на служебно правителство. Вие постъпихте по същия начин, когато подписахте споразумението в Киев", заяви тя.

По отношение на президентските правомощия Йотова посочи, че държавният глава разполага с достатъчно инструменти в рамките на действащата конституция. Според нея настояването за повече правомощия може да означава или непознаване на основния закон, или стремеж към прекомерна власт.

"Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре конституцията, или си жаден за власт. Президентът има достатъчно правомощия. Но тази позорна "домова книга" трябва да бъде премахната", заяви Йотова.

Така двамата очертаха различията си както за оценката на служебния кабинет и споразумението с Украйна, така и за бъдещия модел на отношения между президентската институция и изпълнителната власт.