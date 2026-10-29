След унизителната загуба: Младата звезда на Арсенал ще изтърпи наказанието си

Английската футболна асоциация отхвърли жалбата на Арсенал срещу червения картон на Макс Дауман, получен по време на загубата за Купата на лигата, съобщиха от централата. 16-годишният футболист беше изгонен в 85-ата минута, след като изрита Харисън Нийл в отговор на грубо влизане. Впоследствие Арсенал, останал с човек по-малко, загуби с 3:5 след изпълнение на дузпи от четвъртодивизионния Флийтууд Таун, след като редовното време завърши при резултат 1:1.

ФА не уважи обжалването на Арсенал

Арсенал обжалва както самото изгонване, така и тежестта на наказанието, но от ФА заявиха, че независима регулаторна комисия е отхвърлила и двете претенции "Независима регулаторна комисия отхвърли жалбите както срещу неправилното според клуба изгонване, така и срещу прекомерното наказание за Макс Дауман. Играчът на Арсенал ще бъде наказан за три мача", се казва в изявлението на ФА.

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Макс Дауман ще пропусне 3 мача на домашната сцена

От Асоциацията допълниха, че писмените мотиви за решението на комисията ще бъдат публикувани своевременно. Дауман ще пропусне следващите три мача на Арсенал на вътрешната сцена - срещу Ливърпул, Хъл и Нюкасъл. Така той остава извън игра в местните турнири до домакинството на Арсенал срещу Манчестър Сити на 29 ноември. Наказанието не важи за европейските клубни турнири, което означава, че Дауман остава на разположение за мача на Арсенал от Шампионската лига срещу Славия Прага на 4 ноември.

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