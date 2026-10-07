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Роналдо също почете Меси: "Историята ти ще се остане завинаги"

07 октомври 2026, 22:27 часа 346 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Роналдо също почете Меси: "Историята ти ще се остане завинаги"

Лионел Меси изигра послдния си мач за националния отбор на Аржентина в приятелска среща с Бенин, в която "гаучосите" взеха класическа победа с 3:0. Меси даде две асистенции за първите две попадения, а самият той вкара третото. Аржентинската легенда пусна публикация в социалните мрежи, с която да се сбогува с националния отбор, а Кристиано Роналдо написа коментар под нея, с който да почете кариерата на Меси.

Кристиано Роналдо: "Цялото ми уважение за това, което постигна"

Ето какво написа Кристиано Роналдо: "Лео, толкова много години в защита на твоята страна и история, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина. Прегръдка". Самият Роналдо има проблеми с националния отбор на Португалия в момента, като напусна лагера на "мореплавателите" след втория им мач от Лигата на нациите. Причината за това е конфликт с националния селекционер Жореж Жезус, за който Кристиано написа официалната си позиция. Роналдо все още не е обявил дали ще се завърне в националния отбор на Португалия.

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Кристиано Роналдо и Лионел Меси

Меси и Роналдо споделяха сцената през последните 15 години

Лионел Меси и Кристиано Роналдо са стари познайници, като споделиха футболната сцена през последните 15 години, а през голяма част от това време и двамата бяха в пиковата си форма. И двамата ще останат в историята на футбола като едни от най-добрите в историята, а дългото им съперничество ще остане като най-великото във футбола. С Аржентина Меси спечели два пъти Копа Америка и веднъж Световното първенство. А с Португалия Роналдо вдигна Европейското първенство веднъж и два пъти Лигата на нациите.

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Лионел Меси Кристиано Роналдо Аржентина отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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