Сериозен скандал в световния футбол! Съдят УЕФА за 8-цифрена сума за "кражба" на Шампионската лига

Шампионската лига претърпя най-голямата промяна в формата си от 2003 г. насам, с което от сезон 2024/25 започва нова и по-вълнуваща ера в турнира. Предишната система от осем групи по четири отбора бе заменена с една лига с 36 участници, което е с четири отбора повече от преди. Всеки тим вече играе осем мача срещу осем различни съперника – четири у дома и четири като гост. За разлика от предишните мачове срещу три отбора по два пъти, сега няма поредни мачове срещу едни и същи клубове.

Отборите първоначално се разделят на четири силни групи, като всеки клуб играе по два мача (един домакински и един гостуващ) срещу отбори от всяка група, което предлага разнообразие и възможност да се изправи срещу по-силни и по-слаби съперници. Осемте най-добри отбора в класирането преминават директно в 1/8-финалите, докато отборите, класирали се на местата от 9-то до 24-то, играят в плейофи с елиминации, за да преминат в следващия етап.

Отборите, класирали се под 24-то място, отпадат от състезанието и не могат да участват в допълнителни състезания в Лига Европа. Общият брой мачове се е увеличил значително от предишните 125 на 189 на сезон, което означава повече вълнение за феновете и по-високи приходи от телевизионни права и спонсорства. Новият формат позволява големите мачове между топ клубовете да се играят по-рано и гарантира, че всеки мач има значение до края на груповата фаза, тъй като всяка победа или загуба може да окаже значително влияние върху класирането. Въпреки това, тази нова система предизвика полемика поради съдебен иск, заведен срещу УЕФА от чилийската консултантска компания MatchVision.

Според "The Athletic", MatchVision твърди, че УЕФА е откраднала тяхната защитена с авторски права концепция за математически алгоритми за лига с 36 клуба, която основателят на компанията Леандро Шара е патентовал през 2006 г. Те представили идеята на УЕФА през 2013 г., а ФИФА ги признала за собственици на правата върху интелектуалната собственост. Шара лично иска 200 000 евро, а MatchVision – 20 милиона евро обезщетение за предполагаемата кражба на формата на Шампионската лига. УЕФА отхвърли тези обвинения като неоснователни и обяви, че ще защити позицията си.

