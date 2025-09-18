Войната в Украйна:

18 септември 2025, 15:05 часа 207 прочитания 0 коментара
Сериозно предизвикателство за Барселона в първия кръг на Шампионска лига

Шампионската лига започна, а първият кръг вече предложи някои абсолютни зрелища – 8-голово шоу между Ювентус и Дортмунд, разгромът на ПСЖ над Аталанта, ожесточената битка между Байерн и Челси, и поредната късна драма, носеща победа на Ливърпул срещу Атлетико Мадрид. Днес е последният ден от първия рунд на основната фаза на най-големия клубен турнир, а един мач заслужава особено внимание – Нюкасъл - Барселона.

Европейската кампания на Барселона започва днес

„Блаугранас“ влизат в двубоя като фаворит, отборът има за цел да спечели цялата надпревара, а съставът им е изпълнен с талантливи футболисти. Каталунците са в особено сериозна форма, след като разгромиха Валенсия с резултат 6:0 в последния им мач от Ла Лига. Отборът се намира на второ място в испанското първенство с 10 спечелени точки от 4 мача.

Барселона

Има ли шанс Нюкасъл въпреки слабото начало на сезона

Нюкасъл не може да се похвали със същото силно начало, „джордитата“ имат само една победа след 4 изиграни мача и се намират на 10-о място във Висшата лига. Едно нещо обаче със сигурност ще усложни мача за футболистите на Барселона – атмосферата на „Сейнт Джеймсис Парк“. Стадионът на „свраките“ е един от най-трудните за гостуване в английския футбол, а феновете на клуба са готови да покажат високи децибели при завръщането си в Шампионска лига.

Сейнт Джеймсис Парк

Някои големи имена няма да се включат в мача

Важни играчи на каталунците ще пропуснат двубоя – Алехандро Балде, Ламин Ямал и Гави. Вчера клубът обяви, че Френки Де Йонг ще е на разположение, след като получи контузия, докато беше с националния отбор на Нидерландия. Разбира се, съставът на Барселона е показвал, че има добри опции на скамейката и треньорът Ханзи Флик разполага с добър избор за всяка позиция на терена. Две от новите попълнения на Нюкасъл също ще отсъстват от срещата поради контузия – Йоан Уиса и Джейкъб Рамзи. „Джордитата“ обаче също разполагат със силни опции и футболисти като Сандро Тонали, Ник Волтемаде, Антъни Гордън и още други ще причиняват проблеми за опонента. Тази вечер неутралният зрител определено може да очаква интересен мач между тези два гранда.

Ростислав Димитров
