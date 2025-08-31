Войната в Украйна:

Фенербахче мачка след уволнението на Моуриньо, бивш ас на ЦСКА нямаше късмет срещу Галатасарай

31 август 2025, 23:37 часа 200 прочитания 0 коментара

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна категоричен успех с 3:1 при визитата си на Генчлербирлии в първия двубой след уволнението на Жозе Моуриньо. В срещата от четвъртия кръг на Суперлигата на Турция Юсеф Ен Несири блесна с две попадения през първото полувреме. Преди тях автогол на Педро Перейра изведе "жълтите канарчета" напред в резултата. В 64-тата минута Димитрис Гутас се разписа почетно за домакините. Истанбулският гранд събра 7 точки на петото място във временното класиране.

Галатасрай победи Ризе на Али Соу

Ден по-рано другият турски колос Галатасарай надви Ризеспор с 3:1 у дома. В 20-ата минтуа Давинсон Санчез откри резултата - 120 секунди след голям пропуск на гостите. До почивката две попадения на Ризе бяха отменени, като второто заради засада на бившия нападател на ЦСКА Али Соу, който участва в хода на атаката. В 65-ата минута Виктор Осимен успокои страстите, засичайки центриране на Абдулкерим Бардакчъ. Малко по-късно Дал Варесанович намали изоставането на тима си.

В добавеното време Салай открадна топката при разиграване на съперника и я поднесе на празна врата на появили се от скамейката Мауро Икарди, който оформи крайния резултат. "Лъвовете" продължават без грешка в елита с 12 точки. Ризеспор на Али Соу е само с пункт на сметката си.

Трабзон стъпи накриво

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Другият солиден до момента тим Трабзонспор завърши 1:1 у дома срещу сензацията от миналогодишния сезон Самсунспор. "Черноморската буря" поведе в 16-ата минута чрез тарана Паул Онуачу. 120 секунди преди да изтече редовното време обаче Мариус Муандилмаджи изравни. Трабзон събра 10 точки на временната втора позиция. Самсун е шести със 7 пункта.

Бешикташ пък се издъни в повторния дебют на легендата си Серген Ялчън като старши треньор. "Черните орли" отстъпиха с 0:2 при визитата си на Аланяспор. Точни за домакините бяха Ибрахим Кая от дузпа в добавеното време на първата част и Гювен Ялчън четвърт час преди да изтече редовното време. Това бе едва втора среща за Бешикташ в първенството, в което имат една победа и една загуба.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Фенербахче Трабзонспор Галатасарай Бешикташ Али Соу Спортни рубрики Actualno.com Суперлига на Турция При комшиите Самсунспор Ризеспор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес