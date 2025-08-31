Фенербахче мачка след уволнението на Моуриньо, бивш ас на ЦСКА нямаше късмет срещу Галатасарай

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна категоричен успех с 3:1 при визитата си на Генчлербирлии в първия двубой след уволнението на Жозе Моуриньо. В срещата от четвъртия кръг на Суперлигата на Турция Юсеф Ен Несири блесна с две попадения през първото полувреме. Преди тях автогол на Педро Перейра изведе "жълтите канарчета" напред в резултата. В 64-тата минута Димитрис Гутас се разписа почетно за домакините. Истанбулският гранд събра 7 точки на петото място във временното класиране.

Галатасрай победи Ризе на Али Соу

Ден по-рано другият турски колос Галатасарай надви Ризеспор с 3:1 у дома. В 20-ата минтуа Давинсон Санчез откри резултата - 120 секунди след голям пропуск на гостите. До почивката две попадения на Ризе бяха отменени, като второто заради засада на бившия нападател на ЦСКА Али Соу, който участва в хода на атаката. В 65-ата минута Виктор Осимен успокои страстите, засичайки центриране на Абдулкерим Бардакчъ. Малко по-късно Дал Варесанович намали изоставането на тима си.

В добавеното време Салай открадна топката при разиграване на съперника и я поднесе на празна врата на появили се от скамейката Мауро Икарди, който оформи крайния резултат. "Лъвовете" продължават без грешка в елита с 12 точки. Ризеспор на Али Соу е само с пункт на сметката си.

Трабзон стъпи накриво

Другият солиден до момента тим Трабзонспор завърши 1:1 у дома срещу сензацията от миналогодишния сезон Самсунспор. "Черноморската буря" поведе в 16-ата минута чрез тарана Паул Онуачу. 120 секунди преди да изтече редовното време обаче Мариус Муандилмаджи изравни. Трабзон събра 10 точки на временната втора позиция. Самсун е шести със 7 пункта.

Бешикташ пък се издъни в повторния дебют на легендата си Серген Ялчън като старши треньор. "Черните орли" отстъпиха с 0:2 при визитата си на Аланяспор. Точни за домакините бяха Ибрахим Кая от дузпа в добавеното време на първата част и Гювен Ялчън четвърт час преди да изтече редовното време. Това бе едва втора среща за Бешикташ в първенството, в което имат една победа и една загуба.

Maç bitti.



