Шефът на Висшата лига с унищожителна атака към ФИФА: "Натиснаха бутона за самоунищожение"

Изпълнителният директор на Висшата лига Ричард Мастърс отправи изключително остра критика към президента на ФИФА Джани Инфантино заради опита на световната футболна централа да промени начина, по който се управляват търговските и билетните права на своите турнири. Според Мастърс ФИФА сама е предизвикала сериозна криза, която може да има дългосрочни последствия.

ФИФА се самонарани

"Това е проблем, създаден от ФИФА. Това е самопричинена рана. Организацията натисна бутона за самоунищожение", заяви Мастърс пред BBC Sport.

Поводът е планът за създаване на Fifa Forward Enterprise - структура, която трябваше да управлява комерсиалните и билетните права на всички състезания на ФИФА, включително Световното първенство. Предвиждаше се 21% от компанията да бъдат продадени на частен инвестиционен фонд. След сериозна съпротива от редица конфедерации планът беше прекратен.

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Мастърс категорично отхвърли идеята ФИФА да продава дял от правата върху Световното първенство. По думите му организацията е с нестопанска цел и трябва да пази най-големия футболен турнир "в доверие за бъдещето на футбола".

Английската футболна асоциация вече оттегли подкрепата си за Инфантино, който се очаква да се кандидатира за четвърти президентски мандат през март. Мастърс определи позицията на FA като правилна и призова за появата на "обединяващ кандидат", способен да реформира ФИФА.

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