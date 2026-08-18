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Ирански ракети бяха насочени срещу ОАЕ: В Дубай търсят убежища (ВИДЕО)

18 август 2026, 23:34 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ирански ракети бяха насочени срещу ОАЕ: В Дубай търсят убежища (ВИДЕО)

Ирански ракети са били насочени към морския трафик край бреговете на Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи "Ал Джазира". По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ е „засякло две балистични ракети, изстреляни от Иран към страната, като първата е паднала извън териториалните води, а втората – в техните предели“. Сега министерството публикува актуализация в платформата X, в която се посочва, че ракетите „са били насочени към морския трафик и са паднали в морето“.

„Министерството потвърждава готовността си да реагира на всякакви заплахи и решително да се противопостави на всеки опит за подкопаване на сигурността на страната или на корабоплаването в региона, като по този начин гарантира суверенитета, сигурността и стабилността на държавата и защитава нейните национални интереси и ресурси“, се казва в изявлението.

В Дубай търсят убежище

Междувременно ABC News съобщава, че на жителите на Дубай е било казано да потърсят убежище, след като системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са засекли ракетна заплаха, насочена към областта. „Моля, останете на безопасно място и следвайте предупрежденията и актуализациите, издадени по официалните канали“, заяви във вторник Националният орган за управление на извънредни кризи и бедствия на ОАЕ. ОЩЕ: Три танкера са ударени в Ормузкия проток (ВИДЕА)

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ОАЕ Дубай ирански ракети война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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