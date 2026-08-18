Ирански ракети бяха насочени срещу ОАЕ: В Дубай търсят убежища (ВИДЕО)

Ирански ракети са били насочени към морския трафик край бреговете на Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи "Ал Джазира". По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ е „засякло две балистични ракети, изстреляни от Иран към страната, като първата е паднала извън териториалните води, а втората – в техните предели“. Сега министерството публикува актуализация в платформата X, в която се посочва, че ракетите „са били насочени към морския трафик и са паднали в морето“.
„Министерството потвърждава готовността си да реагира на всякакви заплахи и решително да се противопостави на всеки опит за подкопаване на сигурността на страната или на корабоплаването в региона, като по този начин гарантира суверенитета, сигурността и стабилността на държавата и защитава нейните национални интереси и ресурси“, се казва в изявлението.
🔴🇺🇸🇮🇷UPDATE: The UAE’s Ministry of Defence assessed that the two ballistic missiles detected, originating from Iran, were targeting maritime commercial traffic and fell into the sea.— BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) August 18, 2026
Additionally, in response to this incident, the UAE’s Foreign Ministry announced that all… https://t.co/NT8ycvYqRO pic.twitter.com/k3W3WkEYbT
В Дубай търсят убежище
Междувременно ABC News съобщава, че на жителите на Дубай е било казано да потърсят убежище, след като системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са засекли ракетна заплаха, насочена към областта. „Моля, останете на безопасно място и следвайте предупрежденията и актуализациите, издадени по официалните канали“, заяви във вторник Националният орган за управление на извънредни кризи и бедствия на ОАЕ. ОЩЕ: Три танкера са ударени в Ормузкия проток (ВИДЕА)
BREAKING: Is Iran going offensive?— Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) August 18, 2026
The UAE announced the detection of two Iranian missiles falling on its territory just moments ago.
UAE's air defense systems detected a missile threat, and otherwise failed again as powerful explosions were reported in the Jabal Ali area of… https://t.co/veTYuZ8mKu pic.twitter.com/ZaBLlf3UIA