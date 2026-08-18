Легенда на Франция се завръща край тъчлинията - пое националния отбор на родината си

След края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, редица национални отбори останаха без треньори. Един от най-скандалните сценарий се разигра в лагера на Сенегал. "Лъвовете от Теранга" имаха големи очаквания за Мондиал 2026, но се представиха разочароващо на американска земя. Африканският отбор загуби първите си два мача от груповата фаза от Франция и Норвегия и изпусна преднина от 2:0 пет минути преди края срещу Белгия в 1/8-финалите, преди да претърпи поражение с 2:3 в продълженията.

Сенегал обяви новия си селекционер

След това един от футболистите на Сенегал се вдигна на бунт срещу селекционера Папе Тиау, като заяви, че няма да играе повече за националния отбор, докато той е начело. Скоро се стигна и до раздяла с 45-годишния специалист. След месеци на преговори Сенегалската федерация избра неговия наследник. Бившият капитан на Арсенал и националния отбор на Франция Патрик Виейра бе назначен за нов главен треньор на националния отбор на Сенегал.

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Роденият в столицата на Сенегал Дакар, Виейра ще ръководи отбора на родната си страна, след като на 8-годишна възраст се премести във Франция, където по-късно записа над 100 мача за "петлите" и спечели Световната купа през 1998 г. и Европейското първенство през 2000 г. Футболната федерация на Сенегал заяви, че назначаването отразява желанието ѝ да укрепи техническия си екип на високо ниво и е напълно в синхрон със спортните амбиции на страната.

Подробностите по договора на Виейра и датата, на която ще поеме поста, все още се обсъждат. Очаква се първите му мачове начело на "лъвовете от Теранга" да бъдат следващия месец в квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 година. Френският специалист се присъединява към западноафриканците, след като през ноември миналата година напусна поста си като главен треньор на Дженоа по взаимно съгласие, при положение че отборът беше на последното място в Серия А. Той е водил още отборите на Ню Йорк Сити, Ница, Кристъл Палас и Страсбург.

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