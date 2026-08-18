Големи промени във Висшата лига, предвиждащи сурови 6-цифрени санкции при нарушение

Английската Висша лига се завръща в петък вечер, като шампионът Арсенал ще приеме новопромотирания Ковентри на стадион "Емирейтс". Само няколко дни преди началото на новия сезон стана ясно, че федерацията за първи път е въвела строго правило. Висшата лига обръща огромно внимание на киберсигурността - до такава степен, че вече има задължителни правила, които всички 20 клуба трябва да спазват.

Обявиха промени за клубовете във Висшата лига

Макар отнемането на точки да не е предвидено, глоби до 100 000 паунда са потенциално наказание, тъй като дисциплинарните процедури на лигата дават право на управителния съвет да налага санкции. Като алтернатива, той може също да отнесе предполагаемо нарушение към независима комисия. Резервните копия, реагирането при инциденти, управлението на риска и гарантирането на сигурността са сред основните области, на които клубовете трябва да обърнат внимание като част от изцяло новия подход към киберсигурността.

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Вече има изисквания и крайни срокове, които клубовете трябва да спазват, включително привеждане в съответствие с първия набор от мерки до 30 април 2027 година, точно преди края на сезона. Това е и крайният срок, в който трябва да бъде представена окончателната оценка за съответствието на клуба след междинен преглед, който трябва да бъде завършен преди 10 януари. Ако даден клуб не спази изискванията през преходния период, той ще разполага с 28-дневен срок, за да представи план за това как ще се съобрази с мерките, които са предназначени да осигурят защита срещу кибератаки.

Още една важна промяна във Висшата лига

Друга значителна промяна в елита на Англия е новината, че феновете ще могат да виждат преценките на Комисията за ключови събития в мачовете относно най-спорните решения, взети по време на мачовете. Пълното становище на петте члена на комисията, които се срещат всяка седмица, обикновено се предоставя на клубовете, но не се оповестява публично. Често обаче се появяват изтичания на информация относно решението.

Всичко това обаче ще се промени, считано от сезон 2026/27, тъй като становищата ще бъдат разкривани и публикувани под формата на пълни документи. В състава на експертната група на KMI влизат трима бивши играчи и треньори, както и представител на Висшата лига и на съдийската организация "Pro Ref". Всички техни коментари ще бъдат включени в документа, който ще бъде публикуван. Друго нововъведение е, че "Match Centre" на Висшата лига ще обогати официалния си канал с преки цитати от съдиите, в които те обясняват решенията си след мачовете, както и с популярната "Ref Cam", която за първи път ще включва и аудио.

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