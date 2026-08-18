Реал Мадрид продаде нападател на клуб, свързан с Челси

Младият нападател на Реал Мадрид Якобо Ортега подписа петгодишен договор с френския елитен Страсбург, съобщиха и двата клуба в понеделник, цитирани от АФП. Оргета е продукт на академията на Реал, в която е пристигнал като 12-годишен. Той минава през всички възрастови категории, преди да стане голмайстор на отбора до 19 години, с който спечели младежката Шампионска лига през миналия сезон.

Страсбург обяви привличането на Якобо Ортега

"Расинг Клуб дьо Страсбург е щастлив да обяви пристигането на Якобо Ортега. Испанският нападател подписа договор с клуба до 2031 година", написаха в комюнике от Страсбург, без да уточняват трансферната сума за футболиста. Във видео, публикувано от Страсбург в социалната медия X, нападателят, висок 190 см, който все още не е играл в професионален отбор, заявява, че се надяват "да напише хубава страница" в историята на клуба, който този сезон празнува своята 120-годишнина.

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💸⚪️ La Fábrica sigue haciendo dinero: Jacobo Ortega se marcha al Estrasburgo por diez millones, a cambio del 70% de los derechos



💰 La venta del delantero será la más alta de un canterano blanco sin haber llegado a debutar en Primerahttps://t.co/sA8jsljDDg — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 13, 2026

Собственикът на Страсбург притежава и Челси

Испанският голмайстор е единадесетото попълнение на Страсбург това лято, като клубът залага основно на млади футболисти, след като бе купен през 2023 година от BlueCo, който е американски консорциум, който е собственик и на Челси. През последните години Реал мадрид продаде доста от младите си таланти, продукт на небезизвестната школа "Ла Фабрика". Сред тях е Нико Пас, който е основна част от отбора на Комо, воден от Секс Фабрегас, който ще играе в Шампионска лига за пръв път в историята си. Друг пример е Гонсало Гарсия, който ще играе във Висшата лига за Фулъм под ръководството на бившия наставник на "кралете" Алваро Арбелоа.

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