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Реал Мадрид продаде нападател на клуб, свързан с Челси

18 август 2026, 18:25 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид продаде нападател на клуб, свързан с Челси

Младият нападател на Реал Мадрид Якобо Ортега подписа петгодишен договор с френския елитен Страсбург, съобщиха и двата клуба в понеделник, цитирани от АФП. Оргета е продукт на академията на Реал, в която е пристигнал като 12-годишен. Той минава през всички възрастови категории, преди да стане голмайстор на отбора до 19 години, с който спечели младежката Шампионска лига през миналия сезон.

Страсбург обяви привличането на Якобо Ортега

"Расинг Клуб дьо Страсбург е щастлив да обяви пристигането на Якобо Ортега. Испанският нападател подписа договор с клуба до 2031 година", написаха в комюнике от Страсбург, без да уточняват трансферната сума за футболиста. Във видео, публикувано от Страсбург в социалната медия X, нападателят, висок 190 см, който все още не е играл в професионален отбор, заявява, че се надяват "да напише хубава страница" в историята на клуба, който този сезон празнува своята 120-годишнина.

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Собственикът на Страсбург притежава и Челси

Испанският голмайстор е единадесетото попълнение на Страсбург това лято, като клубът залага основно на млади футболисти, след като бе купен през 2023 година от BlueCo, който е американски консорциум, който е собственик и на Челси. През последните години Реал мадрид продаде доста от младите си таланти, продукт на небезизвестната школа "Ла Фабрика". Сред тях е Нико Пас, който е основна част от отбора на Комо, воден от Секс Фабрегас, който ще играе в Шампионска лига за пръв път в историята си. Друг пример е Гонсало Гарсия, който ще играе във Висшата лига за Фулъм под ръководството на бившия наставник на "кралете" Алваро Арбелоа.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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