Сити се измъкна срещу Лийдс и Груев в края, нападател с български паспорт няма спирка във Висшата лига

Манчестър Сити постигна драматичен успех с 3:2 над Лийдс в двубой от 13-ия кръг на Висшата лига. На "Етихад" българският национал Илия Груев започна като титуляр за йоркширци и остана на терена цял мач. Възпитаниците на Даниел Фарке бяха на път да спечелят точка, но Фил Фоудън се разписа в 91-вата минута, за да донесе трите пункта на "гражданите". Преди това английският национал и Йошко Гвардиол бяха извели домакините напред в резултата.

Игор Тиаго гони Ерлинг Холанд по голове във Висшата лига

Доминик Калвърт-Люин намали изоставането на Лийдс в началото на втората част, като в атаката участва и Груев. В 69-ата минута Лукас Нмеча застана зад бялата точка за изпълнение на дузпа. Донарума отрази, но при добавката нямаше прошка 2:2. След победния гол на Фоудън в добавеното време Сити събра 25 точки на втората позиция - на 3 от лидера Арсенал, който е с мач по-малко. Лийдс е 18-и с 11 пункта.

Междувременно бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който има и български паспорт, отбеляза два гола при победа на Брентфорд с 3:1 у дома срещу Бърнли. Така бразилецът вече има 11 попадения в английския елит, на три зад лидера Ерлинг Холанд. Тиаго се разписа в 51-вата минута на срещата, но голът му не бе признат заради засада. Половин час по-късно бившият той реализира от дузпа. В 86-ата минута при резултат 1:1 Игор Тиаго взриви домакинската публика с попадението, което на практика реши двубоя.

