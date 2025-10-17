Скандал в Барселона! Флик искал да накаже Ламин Ямал, но ръководството на клуба се намесило

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал забърка нов скандал в клуба, който до известна степен подкопава авторитета на треньора Ханзи Флик. Ямал закъснял за тренировка преди двубоя срещу Пари Сен Жермен в Шампионска лига, а стандартната практика в такива ситуации е играчът да не стартира като титуляр. Флик обаче е бил спрян от ръководството на Барселона за такъв ход, като са го убедили, че Ямал трябва да бъде сред стартовите 11, съобщава Cadena SER.

Ямал не трябвало да бъде титуляр срещу ПСЖ

Ямал игра като титуляр срещу ПСЖ, а според Флик, това не дава добър пример на останалите футболисти в съблекалнята, тъй като всички са наясно, че за закъснение следва наказание да не бъдеш титуляр в следващия мач. По сходен начин бяха наказвани Жул Кунде, Рафиня, Иняки Пеня, Маркъс Рашфорд. Най-активен в натиска срещу Флик е бил спортният директор Деко, който го притиснал да не оставя Ямал на пейката. А Флик е бил разстроен и притеснен, че строгата му дисциплина може да бъде подкопана.

След инцидента треньорът дори е поискал от борда на директорите да зачита напълно неговия авторитет. Клубът, когато е бил разпитан от медиите, омаловажава ситуацията – някои източници твърдят, че всъщност нищо не се е случило. Междувременно обкръжението на играча отрича всякакво нарушение на дисциплината, като твърди, че медиите са преувеличили историята.

