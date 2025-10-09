Скръбна вест! Почина емблематичен футболист и треньор от родината на Лео Меси

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо почина в сряда (8 октомври) на 69-годишна възраст след дълга битка с рака, съобщиха от аржентинския футболен клуб, цитирани от агенция "Ройтерс".

Русо, който беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци, беше принуден да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

Мигел Анхел Русо имаше три периода начело на Бока Хуниорс, като изведе тима до трофея Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на Световното клубно първенство тази година. Извън Аржентина Русо е заемал треньорски постове в Универсидад де Чили, испанския Саламанка, мексиканския Морелия, както и позиции в Алианса Лима, Серо Портеньо, Милионариос и Ал Насър от Саудитска Арабия.

Бивш футболист на Естудиантес, Мигел Анхел Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли, предава БТА.

