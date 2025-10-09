Войната в Украйна:

Скръбна вест! Почина емблематичен футболист и треньор от родината на Лео Меси

09 октомври 2025, 09:42 часа 389 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина емблематичен футболист и треньор от родината на Лео Меси

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо почина в сряда (8 октомври) на 69-годишна възраст след дълга битка с рака, съобщиха от аржентинския футболен клуб, цитирани от агенция "Ройтерс".

Почина Мигел Анхел Русо

Русо, който беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци, беше принуден да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

Мигел Анхел Русо имаше три периода начело на Бока Хуниорс, като изведе тима до трофея Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на Световното клубно първенство тази година. Извън Аржентина Русо е заемал треньорски постове в Универсидад де Чили, испанския Саламанка, мексиканския Морелия, както и позиции в Алианса Лима, Серо Портеньо, Милионариос и Ал Насър от Саудитска Арабия.

Бивш футболист на Естудиантес, Мигел Анхел Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли, предава БТА.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Скръбна вест! Бивш нападател на Арсенал почина едва на 21 години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лионел Меси почина Бока Хуниорс информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес