След над 360 мача и 9 трофея с Ливърпул: Пращат верен войн на Клоп в друг гранд във Висшата лига

Тотнъм се е обърнал към Ливърпул с оферта за трансфер на левия бек Анди Робъртсън, съобщава Sky Sports. Договорът на капитана на Шотландия изтича през лятото. Предварителните преговори са започнали и резултат се очаква в следващите няколко дни. Предвид договорната ситуация на 31-годишния футболист и изразеното му желание да реши бъдещето си, Ливърпул иска да почете огромното си уважение към играча и приноса му към клуба от 2017 г. насам.

Анди Робъртсън пред трансфер в Тотнъм

Робъртсън се присъедини към Ливърпул от Хъл Сити и е бил важна част от отборите, спечелили Висшата лига и Шампионската лига. Но през този сезон той играе по-рядко под ръководството на Арне Слот, като е титуляр в само четири мача от лигата след привличането на Милош Керкез. Робъртсън, който ще бъде капитан на Шотландия на Световното първенство през лятото, беше желан от Атлетико Мадрид през лятото, но трансферът не се осъществи.

Юрген Клоп превърна Робъртсън в един от най-добрите леви бекове в света

Иначе Анди Робъртсън се счита за един от най-успешните трансфери в ерата на Юрген Клоп. Шотландецът бе привлечен за едва 8 милиона паунда, а за няколко сезона Клоп успя да го превърне в един от най-добрите леви бекове в света. Всъщност Робъртсън и Трент Александър-Арнолд бяха в основата на успехите на Ливърпул, тъй като активната им роля по двата фланга донесе до множество голове и асистенции.

Анди Робъртсън има 363 мача за Ливърпул, в които се е отчел с 12 гола и 68 асистенции. Той спечели 9 трофея с "червените" - два пъти Висшата лига и веднъж Шампионска лига, както и ФА Къп, Къмюнити Шийлд, Суперкупата на Европа, Световното клубно първенство и два пъти Купата на Лигата. В момента специализираният портал Transfermarkt го оценява на 12 млн. евро, като мърсисайдци трябва да го продадат през тази зима, ако искат да приберат трансферна сума за него, вместо да го изгубят като свободен агент през лятото, когато се предполага, че договорът му няма да бъде продължен.

