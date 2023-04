След Ювентус - погнаха и Рома и Лацио, претърсиха офисите им

Президентът и вицепрезидентът на Рома Дан и Райън Фридкин, както и бившият президент Джеймс Палота, заедно с други клубни мениджъри, са в списъка. Друго отделно разследване замесва президента на Лацио Клаудио Лолито и спортния директор на клуба Игли Таре.

В случая с Рома се разследват 11 сделки, включително продажба и покупка на играчи от Ювентус, Верона, Сасуоло, Аталанта. В случая с Лацио - 7 сделки. Ръководствата на двата клуба декларираха пълна прозрачност на дейността си и готовност да предоставят цялата необходима документация на разследващите.

В края на миналата година най-титулуваният италиански отбор Ювентус беше в центъра на голямо разследване за финансови нередности при купуването и продажбата на футболисти. В резултат на това президентът на Ювентус Андреа Аниели, вицепрезидентът Павел Недвед и главният изпълнителен директор Маурицио Аривабене бяха отстранени от футболни дейности за няколко месеца и напуснаха постовете си.

В резултат на това те ще трябва да се явят пред съда. На клуба бяха отнети 15 точки. По-късно ФИФА наказа и още един бивш шеф на Ювентус за 2 години и половина.

Roma and Lazio have both released statements responding to the opening of a capital gains investigation and the Guardia di Finanza’s searches of their headquarters.https://t.co/lfbI9aYfQY #ASRoma #Lazio #SerieA #Calcio