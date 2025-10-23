Войната в Украйна:

Социалните мрежи го издадоха: Салах май се готви да напусне Ливърпул?

23 октомври 2025, 15:19 часа 506 прочитания 0 коментара

Голямата звезда на Ливърпул в последните години Мохамед Салах се готви да напусне тима. Това предполагат феновете на мърсисайдци, както и някои медии в Англия. Причината е, че египтянинът е променил значително облика на профила си в една от социалните мрежи - „Х“. Както е известно, през последните няколко месеца офанзивният футболист често е критикуван за своето представяне, а това явно не му се нрави.

Салах е обект на доста критики 

Снощи, 22 октомври Ливърпул победи Айнтрахт Франкфурт с категоричното 5:1 в мач от основната фаза на Шампионска лига. Мохамед Салах започна двубоя от пейката и се появи в игра чак в 74-ата минута. Той обаче така и не успя да направи нещо запомнящо се.

След последния съдийски сигнал пък египтянинът смени в „Х“ своята профилна снимка, на която бе с екипа на Ливърпул, а също така изтри и фотоса от „корицата“ на платформата. Салах също така е премахнал и обяснението в своя профил, където пишеше „футболист на Ливърпул“.

Египтянинът наскоро преподписа с Ливърпул 

Според мнозина това е ясен знак, че дните на Мохамед Салах на „Анфийлд“ са към своя край. Любопитното е, че съвсем наскоро нападателят преподписа с Ливърпул до лятото на 2027 година. Явно обаче той не възнамерява да изпълни договора си до край. Сериозен интерес към египетския футболист има от страна на няколко клуба в Саудитска Арабия.

Бойко Димитров
