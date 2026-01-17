Лайфстайл:

Втори пореден мач без победа: Арсенал се издъни срещу 17-ия във Висшата лига, но дръпна пред Сити

17 януари 2026, 21:28 часа 426 прочитания 0 коментара
Втори пореден мач без победа: Арсенал се издъни срещу 17-ия във Висшата лига, но дръпна пред Сити

Лидерът в класирането в английската Висша лига Арсенал записа втори пореден шампионатен двубой без победа, след като завърши при резултат 0:0 като гост на Нотингам Форест в среща от 22-ия кръг. "Топчиите", които не успяха да победят Ливърпул у дома в миналия кръг след нулево реми, сега отново не успяха да отбележат гол, но и не допуснаха такъв, записвайки пето равенство от началото на кампанията.

Нотингам спря Арсенал

Арсенал влезе в срещата с информацията, че Манчестър Сити загуби от Манчестър Юнайтед. Въпреки това хората на Микел Артета не успяха да се възползват пълноценно от грешката на прекия си конкурент, като не създадоха достатъчно чисти положения в мача, за да стигнат до победа срещу Нотингам. "Артилеристите" доминираха през целия мач, нямаха проблеми в защита, след като и Нотингам не отправи нито един точен удар, но пък гостите не успяха и направят нещо в атака.

Деклан Райс

През второто полувреме Букайо Сака отправи опасен удар с глава, който можеше да се превърне в гол, но не сполучи. Така Арсенал взе само точка от двубоя, като увеличи актива си на 50 пункта - със седем точки пред втория Манчестър Сити, като разликата се увеличи с една точка. Астън Вила, който е трети, има шанс да скъси изоставането си до Арсенал, тъй като в момента има 43 точки, а в неделя домакинства на Евертън. Нотингам пък е 17-ти с 22 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Нотингам Форест
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес