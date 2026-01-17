Втори пореден мач без победа: Арсенал се издъни срещу 17-ия във Висшата лига, но дръпна пред Сити

Лидерът в класирането в английската Висша лига Арсенал записа втори пореден шампионатен двубой без победа, след като завърши при резултат 0:0 като гост на Нотингам Форест в среща от 22-ия кръг. "Топчиите", които не успяха да победят Ливърпул у дома в миналия кръг след нулево реми, сега отново не успяха да отбележат гол, но и не допуснаха такъв, записвайки пето равенство от началото на кампанията.

Нотингам спря Арсенал

Арсенал влезе в срещата с информацията, че Манчестър Сити загуби от Манчестър Юнайтед. Въпреки това хората на Микел Артета не успяха да се възползват пълноценно от грешката на прекия си конкурент, като не създадоха достатъчно чисти положения в мача, за да стигнат до победа срещу Нотингам. "Артилеристите" доминираха през целия мач, нямаха проблеми в защита, след като и Нотингам не отправи нито един точен удар, но пък гостите не успяха и направят нещо в атака.

През второто полувреме Букайо Сака отправи опасен удар с глава, който можеше да се превърне в гол, но не сполучи. Така Арсенал взе само точка от двубоя, като увеличи актива си на 50 пункта - със седем точки пред втория Манчестър Сити, като разликата се увеличи с една точка. Астън Вила, който е трети, има шанс да скъси изоставането си до Арсенал, тъй като в момента има 43 точки, а в неделя домакинства на Евертън. Нотингам пък е 17-ти с 22 точки.