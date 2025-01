Съотборник на Годуин Коялипу премина в Манчестър Сити (СНИМКА)

Съотборник на доскорошния нападател на ЦСКА Годуин Коялипу официално премина в английския шампион Манчестър Сити. Защитникът на френския тим Ланс Абдукодир Хусанов бе продаден на "гражданите" за около 40 милиона евро. Той подписа дългосрочен договор до лятото на 2030 година. 20-годишният узбекистанец използва Ланс като трамплин към най-големите клубове в Европа, като сега ще има възможност да играе и при един от най-великите мениджъри в историята - хосеп Гуардиола.

Интересното е, че Ланс привлече Хусанов преди година за едва 100 000 евро. Сега цената му нарасна 40 пъти, за да може френският тим да излезе на печалба с близо 40 милиона евро. "Много съм щастлив, че се присъединявам към Манчестър Сити - клуб, който обичам да гледам от дълго време", заяви новият защитник на "гражданите", който ще трябва да заздрави играта на отбора в дефанзивен план.

За трансфера на Хусанов в Манчестър Сити се заговори още в началото на януари, като сега английският тим успя да финализира сделката. Защитникът за кратко бе съотборник с Годуин Коялипу, но в последните дни и седмици се фокусира върху трансфера си в Сити и новото предизвикателство.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov 🩵 pic.twitter.com/ltXMbzm3TK