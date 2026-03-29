Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

29 март 2026, 11:36 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съперник на Лудогорец в Лига Европа следи капитанът на ЦСКА 1948

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина започва да привлича погледите на световните грандове. Освен доброто си представяне в Първа лига, десният бек се показва като добър футболист и на световната сцена в мачовете с националния отбор на Боливия. Южноамериканската страна победи Суринам в 1/2-финала на международния бараж за класиране на Мондиал 2026, а Медина изигра пълни 90 минути. Според „Futbolred“ испанският Реал Бетис следи ситуацията около капитана на ЦСКА 1948.

Реал Бетис наблюдава Диего Медина

Реал Бетис вече се сблъска с български отбор през сезона. „Зелено-белите“ гостуваха на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа. Тогава те победиха „орлите“ с 2:0. Диего Медина е впечатлил скаутите на андалусийци с физическата си издръжливост и покриването на голям периметър от терена. В Бетис вече играят двама представители на Южна Америка – колумбийците Хуан Камило "Кучо" Ернандес и Нелсон Деоса.

Диего Медина

ЦСКА 1948 е 3-ти в Първа лига

На 1 април Боливия ще излезе в пряк сблъсък с Ирак във финалния бараж за класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Освен за Боливия, Диего Медина играе много добре и за ЦСКА 1948. „Червените“ за 3-ти в Първа лига с 53 точки от 27 мача – 16 мача, 5 равенства и 6 загуби. Те почти са си гарантирали мястото в топ 4, като до края на редовния сезон остават 3 мача, а 5-тият Черно море е на 10 точки. От началото на сезона Диего Медина е изиграл 23 от 30 възможни мача във всички турнири за ЦСКА 1948.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Реал Бетис Ла лига ФК ЦСКА 1948 Първа лига Световно първенство по футбол 2026 Боливия отбор
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес