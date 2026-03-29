Съперник на Лудогорец в Лига Европа следи капитанът на ЦСКА 1948

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина започва да привлича погледите на световните грандове. Освен доброто си представяне в Първа лига, десният бек се показва като добър футболист и на световната сцена в мачовете с националния отбор на Боливия. Южноамериканската страна победи Суринам в 1/2-финала на международния бараж за класиране на Мондиал 2026, а Медина изигра пълни 90 минути. Според „Futbolred“ испанският Реал Бетис следи ситуацията около капитана на ЦСКА 1948.

Реал Бетис наблюдава Диего Медина

Реал Бетис вече се сблъска с български отбор през сезона. „Зелено-белите“ гостуваха на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа. Тогава те победиха „орлите“ с 2:0. Диего Медина е впечатлил скаутите на андалусийци с физическата си издръжливост и покриването на голям периметър от терена. В Бетис вече играят двама представители на Южна Америка – колумбийците Хуан Камило "Кучо" Ернандес и Нелсон Деоса.

ЦСКА 1948 е 3-ти в Първа лига

На 1 април Боливия ще излезе в пряк сблъсък с Ирак във финалния бараж за класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Освен за Боливия, Диего Медина играе много добре и за ЦСКА 1948. „Червените“ за 3-ти в Първа лига с 53 точки от 27 мача – 16 мача, 5 равенства и 6 загуби. Те почти са си гарантирали мястото в топ 4, като до края на редовния сезон остават 3 мача, а 5-тият Черно море е на 10 точки. От началото на сезона Диего Медина е изиграл 23 от 30 възможни мача във всички турнири за ЦСКА 1948.

