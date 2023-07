Съпругата на Ван дер Сар обяви положителни новини за състоянието му

Припомняме, че бившият вратар получи мозъчен кръвоизлив през миналата седмица, докато бе на почивка в Хърватия. Той бе откаран с медицински хеликоптер до болница в Сплит, където състоянието му бе тревожно.

Сега обаче Ван дер Сар се подобрява, макар и на този етап да остава в интензивно отделение. Положителното е, че той комуникира с близките си. Трябва обаче да се прояви търпение и да се изчака допълнително, за да се види как ще се развие неговото положение.

"Едвин все още е в интензивното отделение, но състоянието му е стабилно. Няма опасност за живота му. Всеки път, когато успеем да го посетим, той е комуникативен. Трябва да изчакаме търпеливо, за да видим как ще се развие положението му", написаха от Аякс, цитирайки съпругата на Ван дер Сар.

Още футболни новини четете в Actualno.com!

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3