Сър Джим Ратклиф обяви колко време дава на Аморим

През Декември 2023 г. сър Джим Ратклиф придоби 25% от акциите на Манчестър Юнайтед срещу 1.3 милиарда евро. Притежаваната от него компания "Инеос" пое контрол върху футболните операции в клуба. Тогава треньор на „червените дяволи“ беше Ерик тен Хаг, но неговият път в Англия приключи по-малко то година след това. През есента на 2024 г. на поста бе назначен Рубен Аморим. За него Ман Юнайтед плати клауза за разтрогване на договора му със Спортинг Лисабон в размер на 11 милиона евро.

Ратклиф дава три сезона на Аморим

На 24 ноември ще стане една година от дебюта на Аморим начело на манчестърци, а оттогава той няма много убедителни резултати. Сър Джим Ратклиф даде интервю пред The Times, в което каза колко време ще даде на португалския специалист да подобри представянето на отбора: „Аморим не е имал най-добрия си сезон. Рубен трябва да докаже, че е страхотен треньор след три години. Точно дотук бих спрял: три години, защото във футбола не можеш да правиш промени за една нощ.

Още: Юнайтед продава капитана си в Саудитска Арабия, „червените дяволи“ прибират 100 милиона паунда

Сър Алекс Фъргюсън и Микел Артета също са имали трудни първи две години

Спомням си, че имаше призиви сър Алекс Фъргюсън да бъде уволнен през първите му две години. Вижте Артета в Арсенал: той имаше трудни първи две години. Трябва да бъдем търпеливи и да се съсредоточим върху дългосрочните резултати. Понякога не разбирам феновете. Те искат незабавни резултати. Мислят си, че всичко работи като превключвател. Знаете: запалваш и всичко е перфектно. Не можеш да управляваш клуб като Манчестър Юнайтед, базирайки се на прибързани решения, взети, за да угодиш на журналист, който реагира на всичко всяка седмица“.

Още: Манчестър Юнайтед има фаворит за нов треньор - познато име на Острова сменя Аморим при едно условие

През първата си година Аморим не подобри много представянето на Ман Юнайтед

През 2024 г., когато Аморим пое Манчестър Юнайтед, отборът беше на 14-о място във Висшата лига, класирал се на 1/4-финал в Карабао къп, не беше играл нито един мач в ФА къп и беше преполовил мачовете от основната фаза на Лига Европа. В първенството „червените дяволи“ завършиха на 15-о място, въпросният 1/4-финал в Карабао Къп загубиха от Тотнъм, отпаднаха от ФА къп със загуба от Фулъм в третия си мач, а в Лига Европа стигнаха финала. Но там отново загубиха от Тотнъм. В момента Ман Юнайтед е на 10-о място във Висшата лига, не играе в Европа и отпадна позорно от Карабао къп още в първия си мач. Там те загубиха от четвъртодивизионния Гримзби на дузпи.

Още: Една от най-големите легенди на Ман Юнайтед се обърна срещу Рубен Аморим