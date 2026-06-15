Емоции и много голове: Благотворителен турнир събра пари за лечението на млад мъж

Завърши благотворителният турнир по футбол, който беше организиран с благородната цел - да осигури средства за лечението на Цветан (Цецо) от Лом. Състезанието беше изпълнено с много емоции, голове, адреналин и футболни битки. Първият полуфинал предложи истинско зрелище за зрителите. След невероятен мач, изпълнен с голове и обрати, отборът на Огнян Крумов и отборът на Антоан Пенев завършиха при резултат 15:15 в редовното време.

Победителят

Победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи, където по-точен се оказа отборът на Антоан Пенев, който си осигури място на големия финал. Във втория полуфинал отборът на Георги Цанов показа отлична игра и успя да се наложи убедително над отбора на Валентин (Чочи) с резултат 13:5, като по този начин също се класира за финала.

Големият финал

Големият финал между отбора на Антоан Пенев и отбора на Георги Цанов предложи истинска драма до последните секунди. Поради отсъствието на Георги Цанов, капитан на отбора във финалната среща беше Владимир. Двата отбора изиграха невероятен мач, изпълнен с обрати, напрежение и много спорни ситуации, които държаха играчите и зрителите в напрежение до самия край. След оспорвана битка отборът на Антоан Пенев успя да спечели с резултат 21:20 и да вдигне шампионската купа на турнира.

Не само шампионът

Но най-важният победител днес не е само шампионът. Победител е и каузата на Цецо, защото десетки хора се обединиха около една добра идея и показаха, че доброто все още съществува. Организаторите благодарят на всички участници, зрители, дарители и хора, които подкрепиха инициативата. Общо от дарения и пуснати СМС-и в турнира бе събрана общата сума от 322 евро.

В помощ

Припомняме, че благотворителният турнир бе организиран и проведен в помощ на Цветан Фиданов (Цецо), който страда от мозъчен тумор. Диагнозата е обявена през 2023 г., в България е извършена операция, но болестта се завръща. Затова семейството заминава да търси помощ в Турция, но сумата за лечение е непосилна. Необходими са 75 000 евро.

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