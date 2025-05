Тимът на Меси се отказа от Де Бройне, халфът остава във Висшата лига

Ръководството на американския Интер Маями, в който се подвизава суперзвездата на световния футбол Лионел Меси, се е отказал от възможността да привлече халфа на Манчестър Сити Кевин де Бройне. Това съобщиха медиите на Острова. Както е известно, договорът на 33-годишния плеймейкър с „гражданите“ изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Поради тази причина той е свързван с редица отбори, в които да продължи бляскавата си кариера.

Интер Маями бе сочен за фаворит за подписа на Кевин де Бройне. Самият футболист обаче за момента не бърза да преминава в отбор от американската МЛС. Причината е, че самият той иска да продължи кариерата си в Европа, и то във Висшата лига, където играе през последните 10 години. Сериозен интерес към белгийския офанзивен полузащитник има от тима на Астън Вила, който през този сезон игра в Шампионска лига и дори достигна до 1/4-финалите на най-комерсиалната надпревара.

