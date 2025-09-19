Топ треньор от Висшата лига: Баща ми работи от 2 до 10 часа сутринта. Това е труден живот, а не да си футболист!

Мениджърът на Челси Енцо Мареска даде пресконференция по повод актуалните теми в клуба. Специалистът защити отношението си към Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси, твърдейки, че да бъдеш принуден да тренираш сам "не е трудното нещо в живота". Италианецът посочи за пример баща си, който бил на 75 години и от 50 години работил като рибар от 2 часа сутринта до 10 часа сутринта. Според Мареска това е "трудното" в живота, а не да си футболист.

Енцо Мареска за ситуацията с Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси

Треньорът не е виждал или разговарял с нито един от играчите този сезон и двамата са били напълно отделени от отбора, тренирайки и хранейки се сами и по различно време от останалата част от състава. "Бил съм в ситуацията на Рахийм и Аксел като играч. Знам, че не е най-хубавото чувство, защото когато си футболист искаш да тренираш и да играеш", каза Енцо Мареска.

💙🎣 Enzo Maresca when asked how hard is life for Disasi and Sterling out of the squad…



“My father was fisherman. Going to work from 2am to 10am every day for 50 years. This is hard in life, not being a football player”. pic.twitter.com/T2GvxCjOuT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2025

"Но по различни причини ситуацията е такава, каквато е в този момент. Знам, че клубът им дава възможност да работят по правилния начин и това е единственото нещо, което мога да кажа. Това е нещо, за което обича да се говори, но не се случва само в Челси, а всеки клуб по света. Баща ми е на 75 години и от 50 години е рибар, работещ от 2 часа сутринта до 10 часа сутринта. Това е трудно в живота. Не и по начина, по който работят Стърлинг и Дисаси", добави специалистът.

Новото попълнение Алехандро Гарначо е на път да направи дебют срещу бившия си отбор Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" в събота. "Доволни сме от начина, по който се адаптира към нашия стил, към това, което искаме от нашите крила. Мисля, че е готов да започне утре", каза още мениджърът на лондончани. На въпрос за евентуално враждебно отношение, което крилото може да получи от домакинските фенове, той каза: "Трябва да се научиш да се справяш с подобни неща".

