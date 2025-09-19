Топ треньор от Висшата лига: Баща ми работи от 2 до 10 часа сутринта. Това е труден живот, а не да си футболист!

Мениджърът на Челси Енцо Мареска даде пресконференция по повод актуалните теми в клуба. Специалистът защити отношението си към Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси, твърдейки, че да бъдеш принуден да тренираш сам "не е трудното нещо в живота". Италианецът посочи за пример баща си, който бил на 75 години и от 50 години работил като рибар от 2 часа сутринта до 10 часа сутринта. Според Мареска това е "трудното" в живота, а не да си футболист.
Енцо Мареска за ситуацията с Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси
Треньорът не е виждал или разговарял с нито един от играчите този сезон и двамата са били напълно отделени от отбора, тренирайки и хранейки се сами и по различно време от останалата част от състава. "Бил съм в ситуацията на Рахийм и Аксел като играч. Знам, че не е най-хубавото чувство, защото когато си футболист искаш да тренираш и да играеш", каза Енцо Мареска.
💙🎣 Enzo Maresca when asked how hard is life for Disasi and Sterling out of the squad…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2025
“My father was fisherman. Going to work from 2am to 10am every day for 50 years. This is hard in life, not being a football player”. pic.twitter.com/T2GvxCjOuT
"Но по различни причини ситуацията е такава, каквато е в този момент. Знам, че клубът им дава възможност да работят по правилния начин и това е единственото нещо, което мога да кажа. Това е нещо, за което обича да се говори, но не се случва само в Челси, а всеки клуб по света. Баща ми е на 75 години и от 50 години е рибар, работещ от 2 часа сутринта до 10 часа сутринта. Това е трудно в живота. Не и по начина, по който работят Стърлинг и Дисаси", добави специалистът.
Новото попълнение Алехандро Гарначо е на път да направи дебют срещу бившия си отбор Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" в събота. "Доволни сме от начина, по който се адаптира към нашия стил, към това, което искаме от нашите крила. Мисля, че е готов да започне утре", каза още мениджърът на лондончани. На въпрос за евентуално враждебно отношение, което крилото може да получи от домакинските фенове, той каза: "Трябва да се научиш да се справяш с подобни неща".
